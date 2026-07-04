Um homem foi indiciado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor na tarde deste sábado (4), em Jundiaí, após ser detido por guardas municipais de Apoio Tático conduzindo um Jeep 'clonado'. Ele alegou desconhecer a situação do veículo e afirmou que o havia recebido de um conhecido, em um 'rolo' como parte do pagamento de uma dívida.

Os GMs Zarantonello, Fialho e Abreu receberam informações da Central de Monitoramento de que um Jeep com indícios de ser produto de crime circulava pela cidade. Durante patrulhamento, a equipe localizou o veículo trafegando pela avenida Itatiba e realizou a abordagem.

Na vistoria, os guardas constataram que os sinais identificadores estavam adulterados e que o automóvel era um 'clone' de um Jeep registrado na cidade de Itu.