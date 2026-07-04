Uma madeireira em Cabreúva foi alvo de furto na madrugada deste sábado (4). O proprietário percebeu o crime ao chegar para trabalhar e acionou a Guarda Municipal. Menos de duas horas depois, um suspeito foi preso e todos os produtos furtados foram recuperados.
A vítima informou que, ao chegar ao estabelecimento por volta das 7h, encontrou o local arrombado e revirado, constatando o furto de ferramentas e fios elétricos.
A ocorrência foi atendida pelos guardas municipais Pereira e Fajolli, da Divisão de Canil, com o K-9 Billy. Com as características do ladrão, a equipe iniciou buscas e localizou um suspeito em um barraco de madeira, instalado em uma área de mata, onde ele vive em situação de rua.
Com o homem foi encontrada parte dos objetos furtados. Ele confessou ter vendido o restante e indicou quem havia comprado os materiais. Os guardas foram até o endereço informado e recuperaram os demais itens. O comprador alegou desconhecer a origem ilícita dos produtos e os entregou espontaneamente.
Ao todo, foram recuperados cerca de 40 metros de fios elétricos, uma lixadeira, uma máquina de meia-esquadria e uma bateria, avaliados em aproximadamente R$ 8 mil.
O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante por furto ratificada.