Uma madeireira em Cabreúva foi alvo de furto na madrugada deste sábado (4). O proprietário percebeu o crime ao chegar para trabalhar e acionou a Guarda Municipal. Menos de duas horas depois, um suspeito foi preso e todos os produtos furtados foram recuperados.

A vítima informou que, ao chegar ao estabelecimento por volta das 7h, encontrou o local arrombado e revirado, constatando o furto de ferramentas e fios elétricos.

A ocorrência foi atendida pelos guardas municipais Pereira e Fajolli, da Divisão de Canil, com o K-9 Billy. Com as características do ladrão, a equipe iniciou buscas e localizou um suspeito em um barraco de madeira, instalado em uma área de mata, onde ele vive em situação de rua.