Um comboio com cerca de 20 mil motociclistas percorreu, neste sábado, trechos das rodovias dos Bandeirantes (SP-348) e Anhanguera (SP-330), no deslocamento para um evento solidário realizado em Louveira. A concentração teve início na capital paulista, e o grupo seguiu pela SP-348, do km 13 ao km 47, onde acessou a SP-330 em direção ao destino final, no Parque Municipal de Louveira.
De acordo com as informações da ocorrência, o deslocamento contou com apoio operacional ao longo do trajeto. O comboio passou pelos municípios de São Paulo, Caieiras, Franco da Rocha, Cajamar e Jundiaí antes de seguir para Louveira. Durante o percurso, a fila de motocicletas chegou a aproximadamente 10 quilômetros de extensão.
Os participantes integram o Motoclube Insanos, responsável pela organização do deslocamento até o encontro. Apesar do grande número de motociclistas e do impacto no fluxo de veículos, o apoio rodoviário foi realizado para acompanhar a passagem do grupo e garantir a segurança durante o trajeto.