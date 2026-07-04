04 de julho de 2026
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CAPTURADO

GMs prendem criminoso que ignorou o fim do período de 'saidinha'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi conduzido ao DP, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão
Ele foi conduzido ao DP, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão

Um homem que cumpria pena por tráfico de drogas e não retornou ao presídio após ser beneficiado pela saída temporária (saidinha) foi capturado por agentes da Divisão de Canil da Guarda Municipal de Cabreúva, no bairro Novo Bonfim.

Os guardas receberam informações de que o detento havia descumprido as condições do benefício e passou a ser considerado foragido da Justiça.

Durante patrulhamento, a equipe localizou o homem e realizou a abordagem.

Ele foi conduzido à delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão por evasão do sistema prisional. Em seguida, foi encaminhado de volta à prisão para continuar o cumprimento da pena.

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