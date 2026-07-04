Um homem que cumpria pena por tráfico de drogas e não retornou ao presídio após ser beneficiado pela saída temporária (saidinha) foi capturado por agentes da Divisão de Canil da Guarda Municipal de Cabreúva, no bairro Novo Bonfim.

Os guardas receberam informações de que o detento havia descumprido as condições do benefício e passou a ser considerado foragido da Justiça.

Durante patrulhamento, a equipe localizou o homem e realizou a abordagem.