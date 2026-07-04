A Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP abriu as inscrições para o Programa de Inverno, que será realizado entre os dias 20 e 31 de julho, na zona leste de São Paulo. A programação reúne cursos de extensão universitária em formatos presencial e on-line. As inscrições devem ser feitas até 6 de julho, pelo Sistema Apolo, com envio da documentação exigida conforme o curso escolhido.

Entre os cursos oferecidos está "Raciocínio natural: Por que precisamos de métodos e ferramentas formais?", ministrado pelo professor André Martins, de 21 a 24 de julho, na modalidade on-line. O conteúdo aborda temas como raciocínio natural, excesso de confiança, influência social, bolhas de informação e o papel da matemática e da metodologia na análise dessas questões.

Outro destaque é "Introdução à Teoria dos Jogos", que será realizado presencialmente entre 20 e 24 de julho, sob coordenação do professor André Fontan Kohler. O curso apresentará fundamentos teóricos, estudos de caso e aplicações da Teoria dos Jogos nos setores público e privado.