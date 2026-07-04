A Secretaria Municipal de Cultura de Jundiaí promove, durante as férias escolares de julho, uma programação gratuita voltada às crianças e suas famílias. As atividades serão realizadas em diferentes espaços culturais da cidade e incluem oficinas, contações de histórias, sessões de cinema, brincadeiras, esportes e ações de incentivo à leitura.

No CEU das Artes do Vista Alegre, a programação acontece entre os dias 6 e 17 de julho. O espaço receberá campeonato de skate, exibições de filmes, oficinas, brincadeiras e outras atividades recreativas. Também está prevista a realização de corte de cabelo para o público participante.

Entre os dias 14 e 18 de julho, a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot oferecerá contações de histórias com temas ligados ao meio ambiente, à ciência e à literatura infantil. A programação inclui ainda oficina de xadrez e atividades voltadas ao estímulo da leitura.