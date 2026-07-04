04 de julho de 2026
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FORÇA TÁTICA

Procurado pela Polícia Federal por homicídio é preso na região

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Na vistoria do imóvel, os policiais apreenderam drogas e o simulacro
Na vistoria do imóvel, os policiais apreenderam drogas e o simulacro

Um criminoso procurado pela Justiça da Bahia foi capturado na tarde desta sexta-feira (3), no bairro Jardim Hortênsia, em Itupeva, após troca de informações entre a Polícia Federal e a Polícia Militar. Além do cumprimento do mandado de prisão por homicídio, ele também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Na residência onde estava escondido, os policiais apreenderam um simulacro de fuzil.

Segundo a PM, a Polícia Federal informou que o foragido estaria escondido em uma casa na rua Alberto Mondim, em Itupeva.

Os policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão foram até o endereço, onde encontraram um imóvel compartilhado por várias famílias. O procurado estava abrigado em uma das residências.

Durante a abordagem, o homem confessou que mantinha um simulacro de fuzil e porções de maconha no local. Na vistoria do imóvel, os policiais apreenderam mais de 10 porções da droga.

O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o mandado de prisão foi cumprido e a prisão em flagrante por tráfico de drogas ratificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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