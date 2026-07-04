Um criminoso procurado pela Justiça da Bahia foi capturado na tarde desta sexta-feira (3), no bairro Jardim Hortênsia, em Itupeva, após troca de informações entre a Polícia Federal e a Polícia Militar. Além do cumprimento do mandado de prisão por homicídio, ele também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Na residência onde estava escondido, os policiais apreenderam um simulacro de fuzil.

Segundo a PM, a Polícia Federal informou que o foragido estaria escondido em uma casa na rua Alberto Mondim, em Itupeva.

Os policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão foram até o endereço, onde encontraram um imóvel compartilhado por várias famílias. O procurado estava abrigado em uma das residências.