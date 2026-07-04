Jundiaí está entre os municípios contemplados pelo programa Nova Centralidades, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que pretende transformar áreas estratégicas localizadas no entorno de estações do futuro Trem Intercidades (TIC) e de outros eixos de transporte coletivo. O projeto foi anunciado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) no início deste ano e busca integrar habitação, mobilidade, comércio, serviços e equipamentos públicos em regiões que deverão ganhar maior dinamismo com a implantação do novo sistema ferroviário. Após questionamento do JJ, o CDHU informou que os projetos estão em fase de análise.
Na Região Metropolitana de Campinas serão construídas cerca de 7 mil moradias, distribuídas entre Campinas (2 mil unidades), Jundiaí (2 mil), Louveira (1 mil), Valinhos (1 mil) e Vinhedo (1 mil). O investimento previsto apenas para essa região supera R$ 1,3 bilhão em recursos estaduais destinados à habitação.
A proposta do programa é antecipar o crescimento urbano esperado com a chegada do Trem Intercidades, promovendo o desenvolvimento econômico e social dessas áreas e reduzindo a necessidade de longos deslocamentos da população. A estratégia prevê bairros mais completos, onde moradia, comércio, serviços e transporte público estejam integrados.
Para definir o formato de cada intervenção, a SDUH, por meio da CDHU, lançou um edital convidando a iniciativa privada a apresentar estudos técnicos e propostas urbanísticas para as áreas consideradas prioritárias. O prazo para entrega das sugestões terminou em 23 de junho. Agora, a secretaria inicia a análise das contribuições para definir o desenho definitivo dos empreendimentos, incluindo o número de moradias, a oferta de equipamentos públicos, áreas comerciais e demais intervenções urbanísticas. Somente após essa etapa será realizada a contratação das obras.
O Nova Centralidades integra uma política estadual mais ampla de enfrentamento ao déficit habitacional e de requalificação urbana. Em todo o Estado, o programa prevê a implantação de 23 mil unidades habitacionais em 14 áreas distribuídas por dez municípios das regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Jundiaí, com investimentos estimados em R$ 4,3 bilhões destinados exclusivamente à construção das moradias.
Entre os projetos que já avançam dentro dessa estratégia estão a Nova Centralidade Zona Leste – Lajeado K, na capital paulista, desenvolvida no entorno da futura estação Lajeado da CPTM, e o projeto Santos AE, voltado à reorganização urbana da área impactada pelas obras do túnel Santos-Guarujá. Ambos seguem o conceito de promover desenvolvimento urbano integrado, associando habitação, infraestrutura, mobilidade e recuperação ambiental.