Jundiaí está entre os municípios contemplados pelo programa Nova Centralidades, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que pretende transformar áreas estratégicas localizadas no entorno de estações do futuro Trem Intercidades (TIC) e de outros eixos de transporte coletivo. O projeto foi anunciado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) no início deste ano e busca integrar habitação, mobilidade, comércio, serviços e equipamentos públicos em regiões que deverão ganhar maior dinamismo com a implantação do novo sistema ferroviário. Após questionamento do JJ, o CDHU informou que os projetos estão em fase de análise.

Na Região Metropolitana de Campinas serão construídas cerca de 7 mil moradias, distribuídas entre Campinas (2 mil unidades), Jundiaí (2 mil), Louveira (1 mil), Valinhos (1 mil) e Vinhedo (1 mil). O investimento previsto apenas para essa região supera R$ 1,3 bilhão em recursos estaduais destinados à habitação.

A proposta do programa é antecipar o crescimento urbano esperado com a chegada do Trem Intercidades, promovendo o desenvolvimento econômico e social dessas áreas e reduzindo a necessidade de longos deslocamentos da população. A estratégia prevê bairros mais completos, onde moradia, comércio, serviços e transporte público estejam integrados.