O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, agendou reuniões com representantes de institutos de pesquisa, no dia 14 de julho, e de plataformas digitais, em 16 de julho. Os encontros vão discutir critérios para pesquisas de intenção de voto e medidas de combate à desinformação nas eleições. A iniciativa ocorre após a suspensão de uma pesquisa do Instituto AtlasIntel e em meio ao debate sobre regras para levantamentos eleitorais. O objetivo, segundo o presidente do TSE, é fortalecer a fiscalização e garantir eleições limpas, transparentes e com maior segurança jurídica.

Acesso negado

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Acesso Negado para investigar suspeitas de irregularidades na aplicação de recursos de emendas Pix em Iracema e São Luiz do Anauá, em Roraima. Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão em quatro estados por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), com apreensão de cerca de R$ 230 mil em dinheiro. A investigação apura possíveis crimes como fraude em licitações, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. As suspeitas surgiram após auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU).