O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, agendou reuniões com representantes de institutos de pesquisa, no dia 14 de julho, e de plataformas digitais, em 16 de julho. Os encontros vão discutir critérios para pesquisas de intenção de voto e medidas de combate à desinformação nas eleições. A iniciativa ocorre após a suspensão de uma pesquisa do Instituto AtlasIntel e em meio ao debate sobre regras para levantamentos eleitorais. O objetivo, segundo o presidente do TSE, é fortalecer a fiscalização e garantir eleições limpas, transparentes e com maior segurança jurídica.
Acesso negado
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Acesso Negado para investigar suspeitas de irregularidades na aplicação de recursos de emendas Pix em Iracema e São Luiz do Anauá, em Roraima. Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão em quatro estados por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), com apreensão de cerca de R$ 230 mil em dinheiro. A investigação apura possíveis crimes como fraude em licitações, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. As suspeitas surgiram após auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU).
Tudo proibido
A veiculação de publicidade institucional pelos órgãos públicos ficará proibida a partir de 4 de julho, em razão das restrições impostas pela legislação eleitoral. A medida vale até a realização das eleições e busca garantir a igualdade de oportunidades entre os candidatos. De 4 de julho a 4 de outubro, data do primeiro turno, ou até 25 de outubro, em caso de segundo turno, órgãos e entidades da administração pública não poderão divulgar campanhas institucionais, ações governamentais, obras ou realizações da gestão.
Joias sauditas ficam com a Receita
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta sexta-feira (3) a transferência da custódia das joias sauditas recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A transferência foi pedida pela Receita Federal. O órgão argumentou que a mudança é "essencial para a instrução e o regular prosseguimento do procedimento fiscal de perdimento [transferência para propriedade do Estado de bens de origem ilícita ou irregular]". Os bens foram apreendidos no âmbito da investigação sobre as joias dadas a Bolsonaro pela Arábia Saudita.
Evento de Haddad na Unicamp tem confusão e briga
Um evento com o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao Governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) teve confusão e troca de agressões nesta quinta-feira (2) na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Durante sua fala, Haddad foi interrompido por membros do MBL (Movimento Brasil Livre) que protestaram a respeito do escândalo do INSS. Posteriormente, do lado de fora da arena onde o ex-ministro falava, a situação evoluiu para uma briga.