O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), e deputadas federais do partido buscaram minimizar nesta sexta-feira (3) a crise desencadeada entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Michelle Bolsonaro desde que a ex-primeira-dama divulgou vídeo em que afirma ter sido desrespeitada pelo enteado.

O pré-candidato do PL à Presidência, por sua vez, evitou falar do racha com Michelle e também fez acenos ao público feminino após a declaração do influenciador Paulo Figueiredo, aliado da família Bolsonaro, que afirmou que mulher vota muito mal, especialmente as solteiras.

"É a mulherada que manda em casa, é a mulherada que manda no Brasil e que fala por último no palco", disse Flávio.