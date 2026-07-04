O Brasil já contabiliza 71 denúncias de assédio eleitoral em 2026, segundo dados do Ministério Público do Trabalho (MPT) atualizados até 24 de junho. A prática consiste em pressão exercida por chefes ou patrões para que empregados votem em determinado candidato, e os números mostram crescimento expressivo em relação ao mesmo período do ciclo eleitoral anterior: entre janeiro e maio de 2022, o órgão havia registrado apenas duas denúncias, contra 37 neste ano no mesmo intervalo.

Segundo o levantamento, a região Sudeste concentra o maior número de casos, com 20 denúncias, sendo dez delas em São Paulo. O Nordeste aparece na sequência, com 18 ocorrências, seguido pelo Centro-Oeste (15), Sul (10) e Norte (8).

Com a corrida ao governo de São Paulo já em curso e o debate político aquecido em cidades como Jundiaí, cresce também a preocupação de entidades e órgãos de fiscalização com episódios de coação dentro das empresas. Para entender as implicações jurídicas do fenômeno, o Jornal de Jundiaí ouviu a Dra. Fabiana Dias, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Jundiaí.