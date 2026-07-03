O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão foi proferida na tarde desta sexta-feira (3).
Moraes atendeu pedido da defesa do ex-presidente pela manutenção da prisão domiciliar devido a problemas de saúde. O ministro e os advogados se reuniram na última terça-feira (30 de junho).
O ministro seguiu também o entendimento da Procuradoria Geral da República (PGR) que também se manifestou na quarta-feira (1°) pela manutenção da prisão domiciliar de Bolsonaro.
A PGR afirmou não ter visto falta grave do ex-presidente no caso da arma apreendida e defendeu que a pistola 9mm que o ex-presidente mantinha em casa permaneça apreendida.
Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados. O cumprimento da pena teve início em novembro do ano passado, primeiro no prédio da Polícia Federal e depois no complexo da Papuda, na área conhecida como "Papudinha", em Brasília.
O prazo da prisão domiciliar em virtude do estado de saúde do ex-presidente venceu na última semana. Coube então ao STF reavaliar se os requisitos que justificaram a prisão domiciliar deviam ser mantidos ou se Bolsonaro deveria retornar ao regime anterior.
Com informações do UOL