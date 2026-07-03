O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão foi proferida na tarde desta sexta-feira (3).

Moraes atendeu pedido da defesa do ex-presidente pela manutenção da prisão domiciliar devido a problemas de saúde. O ministro e os advogados se reuniram na última terça-feira (30 de junho).

O ministro seguiu também o entendimento da Procuradoria Geral da República (PGR) que também se manifestou na quarta-feira (1°) pela manutenção da prisão domiciliar de Bolsonaro.