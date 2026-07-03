Enquanto muitos turistas buscam pelo litoral norte de São Paulo apenas no verão, é justamente no inverno que surpresas naturais deixam muitos deles em êxtase. As águas de São Sebastião, por exemplo, se tornam rota de passagem de baleias que migram pelo litoral brasileiro nos meses mais frios do ano, entre junho e agosto. Um espetáculo que proporciona uma experiência inesquecível para quem presencia.

A temporada de avistamento de baleias atrai visitantes de diferentes estados do país em busca de contato direto com a vida marinha. Embarcações especializadas partem da costa sebastianense para passeios que permitem observar esses gigantes do oceano em seu habitat natural, sempre seguindo protocolos de segurança e preservação ambiental.

Jubarte

A estrela da temporada é a baleia-jubarte, conhecida por seus saltos impressionantes e por atingir até 16 metros de comprimento. Durante o período migratório, não é raro que os visitantes testemunhem cenas emocionantes, como o surgimento dos animais na superfície, exibições de nadadeiras e movimentos que transformam um simples passeio de barco em uma experiência memorável.