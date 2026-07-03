Enquanto muitos turistas buscam pelo litoral norte de São Paulo apenas no verão, é justamente no inverno que surpresas naturais deixam muitos deles em êxtase. As águas de São Sebastião, por exemplo, se tornam rota de passagem de baleias que migram pelo litoral brasileiro nos meses mais frios do ano, entre junho e agosto. Um espetáculo que proporciona uma experiência inesquecível para quem presencia.
A temporada de avistamento de baleias atrai visitantes de diferentes estados do país em busca de contato direto com a vida marinha. Embarcações especializadas partem da costa sebastianense para passeios que permitem observar esses gigantes do oceano em seu habitat natural, sempre seguindo protocolos de segurança e preservação ambiental.
Jubarte
A estrela da temporada é a baleia-jubarte, conhecida por seus saltos impressionantes e por atingir até 16 metros de comprimento. Durante o período migratório, não é raro que os visitantes testemunhem cenas emocionantes, como o surgimento dos animais na superfície, exibições de nadadeiras e movimentos que transformam um simples passeio de barco em uma experiência memorável.
As baleias são vistas na região do Arquipélago de Alcatrazes, nas praias da Costa Sul da cidade e no Canal de São Sebastião, atraídas pela variedade de peixes que compõem um “cardápio” completo para sua alimentação.
Foto: Divulgação / André Santos
A geografia privilegiada de São Sebastião contribui para esse fenômeno. Cercada por áreas preservadas da Mata Atlântica e banhada por águas ricas em biodiversidade. Além das baleias, golfinhos, tartarugas e diversas espécies de aves marinhas costumam fazer parte do roteiro, enriquecendo ainda mais a experiência.
Prêmio
O reconhecimento da atividade de avistamento de cetáceos ultrapassou as águas do Canal de São Sebastião. Em 2025, o programa de ‘Avistamento Responsável de Baleias e Outros Cetáceos’ conquistou o primeiro lugar no Prêmio Nacional do Turismo, na categoria ‘Valorização do Patrimônio Natural no Turismo’, consolidando o município como referência brasileira no segmento.
No ano seguinte, a iniciativa alcançou destaque internacional ao colocar São Sebastião entre os três melhores projetos de turismo responsável da América Latina durante a WTM Latin America, uma das principais feiras do setor.