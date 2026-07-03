O Sesc Jundiaí organizou um roteiro gratuito de atividades para o período de férias escolares de julho. Com opções que cobrem desde a exploração da natureza e marcenaria lúdica até o universo do futebol e do teatro, a programação abre espaço para diferentes faixas etárias ao longo de todo o mês.
O destaque que abre a grade do mês é o projeto Lusco-fusco, focado em atividades que exploram a penumbra, as sombras e as luzes coloridas. Nas vivências, o público experimenta desde os efeitos fotográficos do lightpainting na escuridão até organismos como líquens e cogumelos bioluminosos, observados com lâmpadas especiais.
Abaixo, confira os principais blocos temáticos que integram o guia de férias da unidade:
Descobertas no Escuro
Alumiar - Brincadeiras no Escuro: espaço na penumbra para explorar os efeitos de silhuetas, contrastes e formas com fontes luminosas. De 14 a 15 (terça e quarta, das 13h às 15h) e de 16 a 23 de julho (terças a quintas, das 15h às 17h30). No Espaço Expositivo. A partir de 3 anos, com participação de pessoa adulta.
No Breu - Lightpainting: oficina prática de fotografia de rastro luminoso com fontes de luz em movimento. As inscrições devem ser feitas no local, 30 minutos antes do início. Dias 17 e 24 de julho, sextas, das 16h às 18h. No Espaço Expositivo. A partir de 12 anos.
E Se Eu Fosse um Fungo?: contato com a natureza por meio da observação de organismos bioluminosos e suas reações sob lâmpadas especiais. As inscrições devem ser feitas no local, 30 minutos antes do início. Dia 17 de julho, sexta, das 15h às 17h. Na Sala Múltiplo Uso 2. A partir de 7 anos, com participação de pessoa adulta.
Engenharia Lúdica e Brincar Livre
Grudi-grudi: instalação interativa com elementos que grudam e desgrudam, desafiando a coordenação e a montagem manual. De 1 a 5 de julho, quarta, quinta, sexta e domingo, das 14h às 17h, e sábado, das 10h às 13h. De 3 a 6 anos, com participação de pessoa adulta.
Fábrica de Engenhocas: estação com parafusos, conectores e peças de madeira para planejamento e construção de estruturas tridimensionais. De 7 a 12 de julho, terça, quarta, sexta, sábado e domingo, das 14h às 17h, e na quinta, dia 9 de julho, das 13h às 16h. De 3 a 6 anos, com participação de pessoa adulta.
Férias na Copa
Sesc na Copa: aproveitando o clima do mundial de futebol, o Ginásio e o Espaço Expositivo recebem dinâmicas como partidas estratégicas de Futebol de Botão (sábado e domingo, das 11h às 18h, terças, quartas e sextas, das 10h às 17h, e quinta, das 10h às 17h) e competições de drible curto na arena compacta de Panna K.O. (de 21 a 24 de julho, das 10h às 17h, e dias 25 e 26, das 10h30 às 18h). Grátis e indicado a partir de 6 anos.
Futebol Freestyle: aula aberta com a atleta Karine Duarte para aprender truques, controle e sequências básicas de domínio de bola. Dias 11 e 12 de julho, sábado e domingo, das 14h às 17h, no Ginásio. A partir de 6 anos.
Artes Cênicas e Literatura
É Goool! Mirabolâncias Futebolísticas: comédia dramática com música ao vivo que transforma contos da literatura brasileira em um jogo cênico divertido. Dia 12 de julho, domingo, às 16h, no Teatro. Grátis para menores de 12 anos.
Entre Risos: apresentação inspirada na palhaçaria tradicional de circo, acompanhando as peripécias do palhaço Picuinha nos bastidores. Dia 26 de julho, domingo, às 16h, no Teatro. Grátis para menores de 12 anos.
Histórias Latinas - Vozes do Continente: série de contações de histórias que resgata lendas e mitos de países como México, Chile e Venezuela. Domingos, 5, 12, 19 e 26 de julho, às 11h, na Biblioteca. Classificação livre.
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.600, ao lado do Jardim Botânico.
Serviço
Destaques de Férias do Sesc Jundiaí
Julho de 2026
Grátis | Livre
Informações completas em sescsp.org.br/jundiai.