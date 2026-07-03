Fábrica de Engenhocas: estação com parafusos, conectores e peças de madeira para planejamento e construção de estruturas tridimensionais. De 7 a 12 de julho, terça, quarta, sexta, sábado e domingo, das 14h às 17h, e na quinta, dia 9 de julho, das 13h às 16h. De 3 a 6 anos, com participação de pessoa adulta.

Férias na Copa

Sesc na Copa: aproveitando o clima do mundial de futebol, o Ginásio e o Espaço Expositivo recebem dinâmicas como partidas estratégicas de Futebol de Botão (sábado e domingo, das 11h às 18h, terças, quartas e sextas, das 10h às 17h, e quinta, das 10h às 17h) e competições de drible curto na arena compacta de Panna K.O. (de 21 a 24 de julho, das 10h às 17h, e dias 25 e 26, das 10h30 às 18h). Grátis e indicado a partir de 6 anos.

Futebol Freestyle: aula aberta com a atleta Karine Duarte para aprender truques, controle e sequências básicas de domínio de bola. Dias 11 e 12 de julho, sábado e domingo, das 14h às 17h, no Ginásio. A partir de 6 anos.