03 de julho de 2026
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O MARIDO FOI PRESO

Mulher se arma com uma faca para conseguir pedir socorro à PM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi conduzido ao DP, onde teve a prisão em flagrante ratificada
Ele foi conduzido ao DP, onde teve a prisão em flagrante ratificada

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por ameaça e violência psicológica contra a esposa, na noite desta quinta-feira (2), no bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí. A prisão foi realizada por policiais militares.

Segundo o registro da ocorrência, a vítima, de 30 anos, estava em casa quando o marido chegou embriagado, passou a ameaçá-la de morte e a proferir ofensas.

Temendo ser agredida, a mulher pegou uma faca para se proteger enquanto conseguia acessar o telefone e acionar a PM pelo 190.

Quando os policiais chegaram, ela ainda estava com a faca nas mãos, afirmando que a mantinha para se defender de uma possível agressão do companheiro.

O suspeito foi abordado no interior da residência e, de acordo com a PM, apresentou comportamento agressivo, resistindo tanto à abordagem quanto à prisão.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada.

A vítima solicitou medidas protetivas de urgência.

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