Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por ameaça e violência psicológica contra a esposa, na noite desta quinta-feira (2), no bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí. A prisão foi realizada por policiais militares.

Segundo o registro da ocorrência, a vítima, de 30 anos, estava em casa quando o marido chegou embriagado, passou a ameaçá-la de morte e a proferir ofensas.

Temendo ser agredida, a mulher pegou uma faca para se proteger enquanto conseguia acessar o telefone e acionar a PM pelo 190.