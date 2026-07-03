Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por ameaça e violência psicológica contra a esposa, na noite desta quinta-feira (2), no bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí. A prisão foi realizada por policiais militares.
Segundo o registro da ocorrência, a vítima, de 30 anos, estava em casa quando o marido chegou embriagado, passou a ameaçá-la de morte e a proferir ofensas.
Temendo ser agredida, a mulher pegou uma faca para se proteger enquanto conseguia acessar o telefone e acionar a PM pelo 190.
Quando os policiais chegaram, ela ainda estava com a faca nas mãos, afirmando que a mantinha para se defender de uma possível agressão do companheiro.
O suspeito foi abordado no interior da residência e, de acordo com a PM, apresentou comportamento agressivo, resistindo tanto à abordagem quanto à prisão.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada.
A vítima solicitou medidas protetivas de urgência.