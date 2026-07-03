03 de julho de 2026
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ACIDENTE

Viatura é atingida durante patrulhamento e dois PMs ficam feridos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os dois policiais feridos foram socorridos a um hospital
Os dois policiais feridos foram socorridos a um hospital

Dois policiais militares ficaram feridos após a viatura em que realizavam patrulhamento ser atingida por um Toyota Corolla, na estrada Vereador José de Moraes, no bairro Pinhal, em Cabreúva, na noite desta quinta-feira (2). O motorista do carro foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal.

Policiais Militares Rodoviários foram acionados para atender a ocorrência, já que seria necessário submeter o condutor do Corolla ao teste do bafômetro. No entanto, ele se recusou a realizar o exame.

Segundo a polícia, o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, olhos avermelhados, forte odor etílico e dificuldade para se equilibrar.

Os dois policiais feridos foram socorridos a um hospital, permaneceram em observação médica e, posteriormente, receberam alta.

O motorista foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada.

O Corolla ficou destruído e o motorista foi preso

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