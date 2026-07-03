03 de julho de 2026
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COMÉRCIOS ATACADOS

Suspeito de furtos no Centro tenta vender produtos no Bom Prato

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os GMs de Operações com Cães prenderam o suspeito
Os GMs de Operações com Cães prenderam o suspeito

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (2), suspeito de furtar pelo menos dois estabelecimentos comerciais no Centro de Jundiaí e tentar vender os produtos na fila do restaurante Bom Prato. A Polícia Civil vai apurar se outros comércios também foram vítimas. Ele também foi indiciado por resistência e desacato.

A Guarda Municipal foi acionada pelo telefone 153 após denúncias de que um homem estaria oferecendo produtos de procedência suspeita a pessoas que aguardavam na fila do Bom Prato.

Os GMs Ícaro, Willians e Gildomar, da Divisão de Operações com Cães, sob supervisão do subinspetor Cristiano, localizaram o suspeito e tentaram abordá-lo. Ele resistiu à ação e precisou ser contido pelos agentes.

Na mochila que carregava foram encontrados diversos produtos novos. Um deles ainda possuía etiqueta, o que levou o GM Ícaro até o estabelecimento de origem, onde um funcionário reconheceu o item como sendo furtado.

Outro produto também foi identificado como pertencente a uma loja próxima, revelando uma segunda vítima. Os demais objetos apreendidos podem ter sido furtados de outros comércios da região do Calçadão São José e da rua Vigário J. J. Rodrigues.

Morador do Paraná, o suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde representantes dos dois estabelecimentos compareceram para reconhecer os produtos.

Ele teve a prisão em flagrante ratificada e permaneceu à disposição da Justiça.

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