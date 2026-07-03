Um homem voltou a ser preso em Jundiaí apenas uma semana após deixar o sistema prisional, onde cumpria pena por furto. Desta vez, ele foi detido em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (2), no Jardim Tamoio, por guardas municipais de Apoio Tático.

Os GMs Zarantonello, Fialho e F. Santos patrulhavam uma área conhecida pelo tráfico quando avistaram um carro parado, com o motorista negociando a compra de drogas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito gritou "moiô" e tentou fugir, mas foi alcançado pelos guardas, mesmo com a dificuldade de ter que passar por uma barricada montada pelos criminosos.