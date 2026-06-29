Um Projeto de Lei protocolado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) prevê que professores, diretores e demais funcionários de escolas das redes pública e privada, além de agentes de Segurança Pública de São Paulo deverão receber capacitação permanente contra situações de perigo em ambiente de ensino.

O PL é de autoria do deputado estadual Rafa Zimbaldi (União Brasil-SP). O texto autoriza o governo paulista a instituir um programa de treinamento permanente voltado ao gerenciamento de emergências, a fim de preparar os profissionais da Educação para casos de invasão, de ataques, de incêndios, de assaltos, de acidentes e outras ocorrências que coloquem em risco a comunidade escolar.



O projeto estabelece que os cursos deverão ser ministrados por instituições de ensino superior credenciadas e com experiência na formação de profissionais da área, além de sugerir que o treinamento siga integralmente as diretrizes do Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas (Snave), do Ministério da Educação, contemplando protocolos de prevenção e de gerenciamento de crise.

Realidade brasileira

Um levantamento do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP), revela que houve 49 ataques a instituições de ensino no Brasil entre 2001 e 2024. Ainda de acordo com o levantamento, comunidades extremistas on-line, em que o ódio misógino, racista e antidemocrático é normalizado e incentivado, são os principais agentes ativos dessas ações.