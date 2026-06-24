Não bastasse a luta contra o câncer, da qual ainda está em fase de recuperação, uma mulher de 57 anos vem precisando enfrentar o próprio filho, de 30, que não trabalha, é sustentado por ela com seu trabalho de faxineira e, mesmo assim, lhe causa problemas como violência psicológica, doméstica e patrimonial. Cansada e com medo, ela acionou a Polícia Militar na noite desta terça-feira (23), após ele destruir portas, janelas, televisores e o carro da família com uma barra de ferro, além de ameaçá-la e ao marido de morte. Num primeiro momento, ele escapou de ser preso. Porém, já na madrugada desta quarta-feira, foi detido enquanto estava no banheiro da residência, no bairro Bananal, em Cabreúva. Fragilizada, a mãe precisou ser levada ao hospital para ser medicada, por estar muito nervosa.

Por volta das 21h, a vítima telefonou para a PM informando que, assim que chegou em casa, o filho lhe pediu dinheiro para comprar fumo. Ele saiu e, ao retornar, estava alterado, passando a se voltar contra a mãe. Ela, para se defender, pegou um facão e o atingiu no braço.

Revoltado, ele pegou uma barra de ferro e passou a quebrar móveis, eletrônicos, portas, janelas e vidros da residência, além do carro da família. Durante a violência doméstica, também fez ameaças de morte à vítima e ao marido.