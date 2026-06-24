Não bastasse a luta contra o câncer, da qual ainda está em fase de recuperação, uma mulher de 57 anos vem precisando enfrentar o próprio filho, de 30, que não trabalha, é sustentado por ela com seu trabalho de faxineira e, mesmo assim, lhe causa problemas como violência psicológica, doméstica e patrimonial. Cansada e com medo, ela acionou a Polícia Militar na noite desta terça-feira (23), após ele destruir portas, janelas, televisores e o carro da família com uma barra de ferro, além de ameaçá-la e ao marido de morte. Num primeiro momento, ele escapou de ser preso. Porém, já na madrugada desta quarta-feira, foi detido enquanto estava no banheiro da residência, no bairro Bananal, em Cabreúva. Fragilizada, a mãe precisou ser levada ao hospital para ser medicada, por estar muito nervosa.
Por volta das 21h, a vítima telefonou para a PM informando que, assim que chegou em casa, o filho lhe pediu dinheiro para comprar fumo. Ele saiu e, ao retornar, estava alterado, passando a se voltar contra a mãe. Ela, para se defender, pegou um facão e o atingiu no braço.
Revoltado, ele pegou uma barra de ferro e passou a quebrar móveis, eletrônicos, portas, janelas e vidros da residência, além do carro da família. Durante a violência doméstica, também fez ameaças de morte à vítima e ao marido.
A PM foi acionada, mas, quando os policiais chegaram, o filho havia fugido para uma área de mata ao lado do sítio onde moram. Nem mesmo com o apoio da Guarda Municipal foi possível localizá-lo.
Abalada por conta do ocorrido e ainda em recuperação de um tratamento contra o câncer, a vítima passou mal e precisou ser levada ao hospital, onde permaneceu em atendimento, enquanto os policiais retornaram ao patrulhamento.
Por volta da 1h30 desta quarta-feira, os policiais foram buscar a vítima no hospital para levá-la de volta para casa. Ao chegarem à residência, perceberam que o filho havia retornado e entraram no imóvel. Ele estava no banheiro e foi cercado.
Após negociação, ele se rendeu e recebeu voz de prisão, sendo conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante por violência doméstica, ameaça e dano.
O delegado plantonista também representou pela prisão preventiva do suspeito, que deverá ser analisada durante audiência de custódia.