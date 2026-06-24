O Brasil entra em campo nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), para enfrentar a Escócia pela terceira e última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Líder da chave com quatro pontos, a Seleção Brasileira depende apenas de um empate para garantir a classificação às oitavas de final sem depender de outros resultados.
A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada após a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti. Já a Escócia soma três pontos e também mantém chances de avançar. Para os escoceses, uma vitória pode significar a classificação direta e até a liderança do grupo, dependendo do saldo de gols.
O confronto promete equilíbrio, já que os britânicos estrearam com vitória sobre o Haiti e depois foram derrotados por Marrocos. O Brasil, por sua vez, empatou com os marroquinos na estreia antes de conquistar seu primeiro triunfo no Mundial.
No mesmo horário, Marrocos e Haiti se enfrentam em partida que também pode influenciar a definição da chave. Os marroquinos chegam com quatro pontos e disputam diretamente uma vaga nas oitavas, enquanto os haitianos, ainda sem pontuar, precisam vencer e torcer por uma combinação de resultados para seguir com chances.
Com a classificação em aberto para três seleções, a rodada final promete fortes emoções. Brasil, Marrocos e Escócia entram em campo com possibilidades reais de avançar ao mata-mata, enquanto o Haiti busca uma despedida positiva da competição.