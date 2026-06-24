As comemorações pelos 60 anos da Diocese de Jundiaí já estão em fase de planejamento. Representantes da Diocese estiveram na prefeitura para apresentar ao prefeito Gustavo Martinelli a programação preliminar do Jubileu de Diamante, que será celebrado ao longo de 2027, com previsão de atividades de natureza religiosa, cultural, esportiva e solidária.
O encontro marcou o início dos alinhamentos institucionais entre a Diocese e a administração municipal, com o objetivo de estruturar a realização das ações previstas e estabelecer a cooperação necessária para sua execução. A iniciativa deverá mobilizar um público expressivo de Jundiaí e dos demais municípios que integram a Diocese, reforçando seu caráter regional e de integração comunitária.
Criada em novembro de 1966 e instalada canonicamente em 6 de janeiro de 1967, a Diocese de Jundiaí completa seis décadas de história em 2027. Atualmente, reúne 71 paróquias e uma área pastoral distribuídas por onze municípios: Jundiaí, Cabreúva, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Itu, Itupeva, Louveira, Pirapora do Bom Jesus, Salto, Santana de Parnaíba e Várzea Paulista.
Com uma população superior a um milhão de habitantes em sua área de atuação, a Diocese desempenha importante papel religioso, social e comunitário na região. As celebrações do Jubileu de Diamante deverão envolver as paróquias e fiéis de todas as cidades ao longo do próximo ano.
A agenda comemorativa começa em abril de 2027 e as atividades ganham ainda mais força em agosto, mês dedicado à padroeira da Diocese, Nossa Senhora do Desterro. Entre os dias 13 e 15 de agosto, a diocese prepara uma programação com apresentações culturais, shows e outras atrações comemorativas.
Na reunião, também foram apresentadas as solicitações de apoio institucional, nas áreas de logística, mobilidade, segurança, saúde e infraestrutura, garantindo o acolhimento adequado dos participantes.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, a celebração representa um momento importante para a cidade e para toda a região. “Estamos falando de uma história que faz parte da formação de Jundiaí e da vida de milhares de famílias.”
Os próximos meses serão dedicados ao detalhamento da programação e à definição das ações conjuntas entre a Diocese e as secretarias municipais para as comemorações que irão marcar os 60 anos da Diocese de Jundiaí.
Participaram do encontro os padres Antônio Carlos dos Santos e Adeilson Rodrigues dos Santos, representando a Diocese, além das secretárias Marcela Moro (Agronegócio, Abastecimento e Turismo), Clarina Fasanaro (Cultura), Ana Paula Silva (Mobilidade e Transporte), Rita Orsi (Esporte e Lazer), Flávio Amorim (Saúde) e a presidente do Iprejun, Cláudia Musselli.