As comemorações pelos 60 anos da Diocese de Jundiaí já estão em fase de planejamento. Representantes da Diocese estiveram na prefeitura para apresentar ao prefeito Gustavo Martinelli a programação preliminar do Jubileu de Diamante, que será celebrado ao longo de 2027, com previsão de atividades de natureza religiosa, cultural, esportiva e solidária.

O encontro marcou o início dos alinhamentos institucionais entre a Diocese e a administração municipal, com o objetivo de estruturar a realização das ações previstas e estabelecer a cooperação necessária para sua execução. A iniciativa deverá mobilizar um público expressivo de Jundiaí e dos demais municípios que integram a Diocese, reforçando seu caráter regional e de integração comunitária.

Criada em novembro de 1966 e instalada canonicamente em 6 de janeiro de 1967, a Diocese de Jundiaí completa seis décadas de história em 2027. Atualmente, reúne 71 paróquias e uma área pastoral distribuídas por onze municípios: Jundiaí, Cabreúva, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Itu, Itupeva, Louveira, Pirapora do Bom Jesus, Salto, Santana de Parnaíba e Várzea Paulista.