Um homem procurado pela Justiça por um caso de estupro de vulnerável ocorrido em 2022, no Jardim Tamoio, em Jundiaí, foi capturado por policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão, na tarde desta terça-feira (23), no bairro Engordadouro, em Jundiaí.

O suspeito é acusado de abusar sexualmente da enteada, que tinha 10 anos na época dos fatos. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça.

As equipes receberam informações de que o procurado estaria em um ônibus que seguia de Jundiaí para Vinhedo. Diante da denúncia, os policiais montaram uma operação para interceptar o coletivo em um ponto estratégico da cidade.