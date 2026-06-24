25 de junho de 2026
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ESTUPRO

Suspeito de violentar a enteada de 10 anos em Jundiaí é capturado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A enteada tinha 10 anos na época do crime
A enteada tinha 10 anos na época do crime

Um homem procurado pela Justiça por um caso de estupro de vulnerável ocorrido em 2022, no Jardim Tamoio, em Jundiaí, foi capturado por policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão, na tarde desta terça-feira (23), no bairro Engordadouro, em Jundiaí.

O suspeito é acusado de abusar sexualmente da enteada, que tinha 10 anos na época dos fatos. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça.

As equipes receberam informações de que o procurado estaria em um ônibus que seguia de Jundiaí para Vinhedo. Diante da denúncia, os policiais montaram uma operação para interceptar o coletivo em um ponto estratégico da cidade.

O veículo foi abordado na avenida André Costa, onde os agentes localizaram o suspeito sentado em uma poltrona. Após a confirmação de sua identidade e da existência do mandado judicial, ele recebeu voz de prisão.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida, permanecendo à disposição da Justiça.

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