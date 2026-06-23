A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí prendeu nesta terça-feira (23) um homem suspeito de matar Maria das Graças Santos Ramos, de 64 anos, que trabalhava como caseira em um sítio na cidade de Cabreúva. Durante depoimento, ele confessou o crime e indicou o local onde o corpo da vítima havia sido ocultado, em uma área de mata em Itupeva.

Segundo o delegado Roberto Souza Camargo Junior, responsável pelas investigações, a prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

Ainda de acordo com a autoridade policial, a DIG já solicitou a conversão da prisão temporária em preventiva. O pedido deverá ser analisado durante audiência de custódia prevista para esta quarta-feira (24).