A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí prendeu nesta terça-feira (23) um homem suspeito de matar Maria das Graças Santos Ramos, de 64 anos, que trabalhava como caseira em um sítio na cidade de Cabreúva. Durante depoimento, ele confessou o crime e indicou o local onde o corpo da vítima havia sido ocultado, em uma área de mata em Itupeva.
Segundo o delegado Roberto Souza Camargo Junior, responsável pelas investigações, a prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.
Ainda de acordo com a autoridade policial, a DIG já solicitou a conversão da prisão temporária em preventiva. O pedido deverá ser analisado durante audiência de custódia prevista para esta quarta-feira (24).
A vítima estava desaparecida desde o dia 14 de abril deste ano. A partir das investigações conduzidas pela DIG, os agentes reuniram elementos que levaram à identificação do suspeito e ao avanço das diligências.
Após ser preso, o homem admitiu a autoria do crime e conduziu os investigadores até a área onde o corpo foi localizado. Ele era conhecido dela.
As circunstâncias e a dinâmica do homicídio ainda estão sendo apuradas. Segundo a polícia, a forma exata como a vítima foi morta permanece sob investigação, apesar da confissão apresentada pelo suspeito.
O homem deverá responder, em princípio, pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
A Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.