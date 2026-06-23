A Sala de Cinema Pública São Paulo-Minas, localizada no Espaço Expressa, em Jundiaí, exibe na quinta-feira (25) o clássico ‘Tempos Modernos’, um dos filmes mais emblemáticos de Charles Chaplin, datado de 1936.

A sessão gratuita está marcada para 20h e integra o ‘Festival Charles Chaplin’, realizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), por meio do programa ‘Pontos MIS’, que amplia o acesso da população a importantes produções cinematográficas.

A obra tem classificação livre e acompanha o famoso personagem Carlitos em sua tentativa de sobreviver em um mundo cada vez mais industrializado e mecanizado. Misturando humor, crítica social e sensibilidade, o longa aborda temas que permanecem atuais, como as transformações no trabalho e a busca por dignidade em meio às mudanças da sociedade.