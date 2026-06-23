A Secretaria de Educação de Itatiba abre na próxima segunda-feira (29) as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), segundo semestre letivo deste ano. A oportunidade é para pessoas que desejam terminar os estudos do Ensino Fundamental, do 1° ao 9° ano.
“Nunca é tarde para voltar a estudar! Venha concluir seus estudos, ampliar seus conhecimentos e construir novas oportunidades para o seu futuro”, incentiva a coordenadora da EJA de Itatiba, Fabiana Rodrigues.
Matrícula
Os interessados precisam apresentar cópias do RG, de um comprovante de residência e do histórico escolar - se possuir. Para quem nunca estudou, basta apresentar os documentos pessoais. Outras informações podem ser obtidas diretamente nas escolas ou com o setor da EJA na Secretaria de Educação por meio do telefone (11) 3183-0630 - ramal 2033.
Onde fazer a matrícula?
Os interessados têm até dia 29 de julho para realizar a matrícula diretamente na unidade de interesse:
1° ao 5° ano - à tarde
- Cras I, no San Francisco - inscrições na Emeb Inês Prado – Telefone (11) 4524-5855;
- Cond. Res. Getúlio Luviso - inscrições na Emeb Profª. Guiomar A. Ciarbello – Telefone (11) 4524-0295.
1° ao 9° ano - à tarde
- Programa Integrando no Centro da Juventude - inscrições na Emeb Philomena Zupardo – Telefone (11) 4538-4950.
1° ao 9° ano - noturno
- Emeb Profa. Inês Prado Zamboni, no San Francisco – Telefone (11) 4524-5855;
- Emeb Profa. Nazareth de Siqueira Rangel Barbosa, no NR Porto Seguro – Telefone (11) 4524-7212;
- Emeb Cel. Francisco Rodrigues Barbosa – Chico Peroba, na Vila Mutton – Telefone (11) 4538-2868.