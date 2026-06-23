O prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga, determinou nesta semana a realização de um estudo de viabilidade para a implantação do terminal. A iniciativa visa a avaliação técnica sobre a possibilidade do equipamento, melhor localização, demanda e os impactos da obra para a população.

O anúncio foi feito pelo prefeito durante a apresentação da Pesquisa Origem-Destino (OD), realizada pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Fundação Seade, que iniciou nesta semana a etapa de entrevistas na Região Metropolitana de Jundiaí.

A pesquisa é considerada um dos principais instrumentos de planejamento da mobilidade urbana. Os entrevistadores visitam residências para levantar informações sobre os deslocamentos diários da população, como origem e destino das viagens, meios de transporte utilizados, tempo de percurso e principais necessidades de mobilidade. Os dados servirão de base para o planejamento de investimentos em transporte público e infraestrutura na região.