O prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga, determinou nesta semana a realização de um estudo de viabilidade para a implantação do terminal. A iniciativa visa a avaliação técnica sobre a possibilidade do equipamento, melhor localização, demanda e os impactos da obra para a população.
O anúncio foi feito pelo prefeito durante a apresentação da Pesquisa Origem-Destino (OD), realizada pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Fundação Seade, que iniciou nesta semana a etapa de entrevistas na Região Metropolitana de Jundiaí.
A pesquisa é considerada um dos principais instrumentos de planejamento da mobilidade urbana. Os entrevistadores visitam residências para levantar informações sobre os deslocamentos diários da população, como origem e destino das viagens, meios de transporte utilizados, tempo de percurso e principais necessidades de mobilidade. Os dados servirão de base para o planejamento de investimentos em transporte público e infraestrutura na região.
Segundo Rodolfo Braga, os dados produzidos pelo estudo serão fundamentais para embasar decisões estruturantes para o futuro da cidade. “O terminal de ônibus pode ser uma das soluções para o nosso transporte público, e tudo se faz com planejamento, responsabilidade e embasamento técnico. Por isso determinei que seja realizado um estudo de viabilidade para que possamos avaliar essa e outras demandas”, destacou.
Segundo o Secretário Municipal de Trânsito e Transporte Público, Ricardo Rodrigues “o estudo irá considerar fatores como integração com os diferentes modais de transporte, localização estratégica, fluxo de passageiros, impacto no trânsito e potencial de desenvolvimento urbano, garantindo que qualquer projeto seja construído sobre informações concretas e planejamento de longo prazo”, concluiu.