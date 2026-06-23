Dados do Ministério do Turismo divulgados nessa segunda-feira (22) pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) revelam que, de janeiro a maio deste ano, 42 milhões de pessoas voaram pelo Brasil. O número é 6% maior que os 39,8 milhões de passageiros registrados no mesmo período do ano passado.

Os dados apontam que esta é a primeira vez na história que o Brasil ultrapassa a marca de 42 milhões de passageiros no período, sendo a movimentação de maio de 2026 a maior desde o início da série histórica, em 2000.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, comemorou o recorde do setor. “Os números refletem o excelente momento que o turismo brasileiro vive atualmente. Significa que o brasileiro está com mais confiança, mais renda e mais desejo de conhecer as belezas do seu próprio país. Cada avião cheio representa hotéis movimentados, restaurantes trabalhando a pleno vapor, o comércio local aquecido e, o mais importante, geração de emprego e renda, desde as grandes capitais até os pequenos municípios turísticos”, afirmou.