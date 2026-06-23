Dados do Ministério do Turismo divulgados nessa segunda-feira (22) pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) revelam que, de janeiro a maio deste ano, 42 milhões de pessoas voaram pelo Brasil. O número é 6% maior que os 39,8 milhões de passageiros registrados no mesmo período do ano passado.
Os dados apontam que esta é a primeira vez na história que o Brasil ultrapassa a marca de 42 milhões de passageiros no período, sendo a movimentação de maio de 2026 a maior desde o início da série histórica, em 2000.
O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, comemorou o recorde do setor. “Os números refletem o excelente momento que o turismo brasileiro vive atualmente. Significa que o brasileiro está com mais confiança, mais renda e mais desejo de conhecer as belezas do seu próprio país. Cada avião cheio representa hotéis movimentados, restaurantes trabalhando a pleno vapor, o comércio local aquecido e, o mais importante, geração de emprego e renda, desde as grandes capitais até os pequenos municípios turísticos”, afirmou.
Ele afirmou ainda que os recordes são fruto da estruturação dos destinos brasileiros, de parcerias para tornar as viagens mais acessíveis e de promoção das rotas nacionais. “O turismo é a força motriz do novo Brasil: um setor sustentável, vibrante e que orgulha a todos nós. Vamos continuar trabalhando para que ainda mais brasileiros possam viajar, descobrir nossas riquezas e fortalecer a nossa economia”.
Passageiros internacionais
Segundo o Ministério do Turismo, o número de passageiros internacionais também registrou aumento nos cinco primeiros meses de 2026: foram registrados 12,8 milhões de passageiros, que representa 10% a mais que o mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 11,6 milhões.
Somente em maio, o registro de turistas internacionais foi de 5% maior, com 2,23 milhões em 2026 contra 2,13 milhões em 2025. Até o momento, os números de passageiros internacionais de 2026 são os maiores já registrados na série histórica.