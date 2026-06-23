Um homem preso por tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, em Louveira, precisou ser encaminhado a uma unidade de saúde antes de ser apresentado na delegacia. A medida foi adotada por policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão após o suspeito relatar que havia sido espancado por traficantes horas antes da prisão.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento realizado pelos cabo Almeida e soldados Cerqueira e Levi pela rua das Acácias, região conhecida por denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes. Os agentes avistaram um grupo com cerca de dez pessoas e, durante a observação, os policiais perceberam quando um dos indivíduos se abaixou e escondeu uma sacola entre a roda de um veículo estacionado e a guia da calçada.

Diante da suspeita, foi realizada a abordagem. Na sacola, os policiais encontraram dezenas de porções de entorpecentes já fracionadas para venda, além de um aparelho celular.