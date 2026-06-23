Um homem preso por tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, em Louveira, precisou ser encaminhado a uma unidade de saúde antes de ser apresentado na delegacia. A medida foi adotada por policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão após o suspeito relatar que havia sido espancado por traficantes horas antes da prisão.
A ocorrência foi registrada durante patrulhamento realizado pelos cabo Almeida e soldados Cerqueira e Levi pela rua das Acácias, região conhecida por denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes. Os agentes avistaram um grupo com cerca de dez pessoas e, durante a observação, os policiais perceberam quando um dos indivíduos se abaixou e escondeu uma sacola entre a roda de um veículo estacionado e a guia da calçada.
Diante da suspeita, foi realizada a abordagem. Na sacola, os policiais encontraram dezenas de porções de entorpecentes já fracionadas para venda, além de um aparelho celular.
O homem recebeu voz de prisão e foi colocado na viatura para ser conduzido à delegacia. No entanto, durante o trajeto, relatou aos policiais que havia sido agredido por integrantes do tráfico local poucas horas antes.
De acordo com seu relato, por volta das 16h, ele teria sido levado por cinco homens até uma área de mata, onde foi espancado com pauladas na cabeça e em diversas partes do corpo devido a uma dívida relacionada ao uso de drogas.
Diante da gravidade das informações, os policiais decidiram interromper o deslocamento e encaminhar o preso para atendimento médico. Ele passou por exames e recebeu os cuidados necessários.
Após ser liberado pela equipe de saúde, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde a ocorrência foi registrada e a prisão por tráfico de drogas ratificada pela autoridade policial.
O homem permaneceu à disposição da Justiça.