24 de junho de 2026
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GMs são hostilizados e atacados durante detenção de suspeito

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O suspeito foi conduzido ao DP, onde foi preso em flagrante
O suspeito foi conduzido ao DP, onde foi preso em flagrante

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Novo Bonfim, em Cabreúva, após uma ocorrência que mobilizou equipes da Guarda Municipal e exigiu reforço para conter um princípio de tumulto provocado por populares durante a detenção.

De acordo com a Guarda Municipal, as equipes realizavam patrulhamento pela região quando suspeitaram da atitude de um homem em uma área conhecida por denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir e dispensou uma sacola durante a tentativa de evasão. Os guardas conseguiram alcançá-lo e recuperar o objeto abandonado. Na sacola foram encontradas dezenas de porções de drogas já preparadas para a comercialização.

Durante a abordagem e a tentativa de detenção, o suspeito passou a resistir à ação dos agentes. A situação atraiu a atenção de pessoas que estavam nas proximidades e que passaram a hostilizar os guardas municipais, com ofensas e arremesso de objetos na direção da equipe.

Diante da tensão, foi necessário solicitar apoio de outras viaturas. Os agentes também utilizaram equipamentos de menor potencial ofensivo para dispersar os populares e restabelecer a ordem.

Após o controle da situação, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

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