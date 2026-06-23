Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Novo Bonfim, em Cabreúva, após uma ocorrência que mobilizou equipes da Guarda Municipal e exigiu reforço para conter um princípio de tumulto provocado por populares durante a detenção.

De acordo com a Guarda Municipal, as equipes realizavam patrulhamento pela região quando suspeitaram da atitude de um homem em uma área conhecida por denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir e dispensou uma sacola durante a tentativa de evasão. Os guardas conseguiram alcançá-lo e recuperar o objeto abandonado. Na sacola foram encontradas dezenas de porções de drogas já preparadas para a comercialização.