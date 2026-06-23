Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Novo Bonfim, em Cabreúva, após uma ocorrência que mobilizou equipes da Guarda Municipal e exigiu reforço para conter um princípio de tumulto provocado por populares durante a detenção.
De acordo com a Guarda Municipal, as equipes realizavam patrulhamento pela região quando suspeitaram da atitude de um homem em uma área conhecida por denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes.
Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir e dispensou uma sacola durante a tentativa de evasão. Os guardas conseguiram alcançá-lo e recuperar o objeto abandonado. Na sacola foram encontradas dezenas de porções de drogas já preparadas para a comercialização.
Durante a abordagem e a tentativa de detenção, o suspeito passou a resistir à ação dos agentes. A situação atraiu a atenção de pessoas que estavam nas proximidades e que passaram a hostilizar os guardas municipais, com ofensas e arremesso de objetos na direção da equipe.
Diante da tensão, foi necessário solicitar apoio de outras viaturas. Os agentes também utilizaram equipamentos de menor potencial ofensivo para dispersar os populares e restabelecer a ordem.
Após o controle da situação, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas.