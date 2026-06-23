24 de junho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Imóvel para locação no Centro é vandalizado e dois são presos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
Os suspeitos foram levados para a delegacia, onde acabaram presos
Os suspeitos foram levados para a delegacia, onde acabaram presos

Dois homens foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira (22) após serem flagrados furtando um imóvel comercial desocupado na Rua Rangel Pestana, na região central de Jundiaí.

A ocorrência teve início após o Centro de Operações da PM (Copom) receber uma denúncia pelo telefone 190 informando que o furto estava em andamento. Diante das informações, os soldados Bernardelli e Eliezer foram deslocados para o local.

Ao chegarem, os policiais realizaram uma varredura e localizaram dois suspeitos no interior do imóvel. Com eles, foi encontrada uma mochila contendo diversas ferramentas utilizadas na ação criminosa. Durante a vistoria, os agentes constataram que vários metros de fios elétricos já haviam sido arrancados, além de luminárias que estavam separadas para serem levadas.

Os policiais também verificaram que o imóvel havia sofrido diversos danos. Parte do forro de gesso foi destruída e outros pontos da estrutura apresentavam sinais de vandalismo causados durante a invasão. O imóvel, que está disponível para locação, precisará passar por reforma, causando prejuízo o proprietário.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao Plantão Policial, onde ambos foram presos em flagrante.

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