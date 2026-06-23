Dois homens foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira (22) após serem flagrados furtando um imóvel comercial desocupado na Rua Rangel Pestana, na região central de Jundiaí.

A ocorrência teve início após o Centro de Operações da PM (Copom) receber uma denúncia pelo telefone 190 informando que o furto estava em andamento. Diante das informações, os soldados Bernardelli e Eliezer foram deslocados para o local.

Ao chegarem, os policiais realizaram uma varredura e localizaram dois suspeitos no interior do imóvel. Com eles, foi encontrada uma mochila contendo diversas ferramentas utilizadas na ação criminosa. Durante a vistoria, os agentes constataram que vários metros de fios elétricos já haviam sido arrancados, além de luminárias que estavam separadas para serem levadas.