Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão salvaram a vida de um bebê de apenas 16 dias na madrugada desta terça-feira (23), no Jardim Tamoio, em Jundiaí. A criança havia se engasgado durante a amamentação e apresentava dificuldades para respirar quando os pais acionaram a PM pelo telefone 190.

A ocorrência foi registrada por volta das 2h da manhã. Assim que recebeu o chamado, o Centro de Operações da PM (Copom) direcionou equipes que realizavam patrulhamento na região para prestar atendimento à família.

Ao chegarem ao condomínio, o cabo Campos e soldado André foram recebidos pelos pais da criança, que os conduziram até o apartamento. Segundo os agentes, tanto a mãe quanto o pai estavam bastante abalados diante da situação de emergência.