Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão salvaram a vida de um bebê de apenas 16 dias na madrugada desta terça-feira (23), no Jardim Tamoio, em Jundiaí. A criança havia se engasgado durante a amamentação e apresentava dificuldades para respirar quando os pais acionaram a PM pelo telefone 190.
A ocorrência foi registrada por volta das 2h da manhã. Assim que recebeu o chamado, o Centro de Operações da PM (Copom) direcionou equipes que realizavam patrulhamento na região para prestar atendimento à família.
Ao chegarem ao condomínio, o cabo Campos e soldado André foram recebidos pelos pais da criança, que os conduziram até o apartamento. Segundo os agentes, tanto a mãe quanto o pai estavam bastante abalados diante da situação de emergência.
Imediatamente, os policiais iniciaram as manobras de desobstrução das vias aéreas do recém-nascido. Durante o procedimento, o bebê voltou a respirar normalmente, apresentando sinais de recuperação.
Como a ambulância ainda não havia chegado ao local, os militares decidiram transportar a criança diretamente ao Hospital Universitário (HU) para avaliação médica.
No hospital, o bebê recebeu atendimento especializado e permaneceu sob observação, sem risco de morte.
A rápida ação dos policiais foi fundamental para garantir o salvamento da criança.