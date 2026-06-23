24 de junho de 2026
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Bebê engasga durante a amamentação e é salvo por PMs em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A ocorrência foi atendida pelo cabo Campos e soldado André (na foto)
A ocorrência foi atendida pelo cabo Campos e soldado André (na foto)

Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão salvaram a vida de um bebê de apenas 16 dias na madrugada desta terça-feira (23), no Jardim Tamoio, em Jundiaí. A criança havia se engasgado durante a amamentação e apresentava dificuldades para respirar quando os pais acionaram a PM pelo telefone 190.

A ocorrência foi registrada por volta das 2h da manhã. Assim que recebeu o chamado, o Centro de Operações da PM (Copom) direcionou equipes que realizavam patrulhamento na região para prestar atendimento à família.

Ao chegarem ao condomínio, o cabo Campos e soldado André foram recebidos pelos pais da criança, que os conduziram até o apartamento. Segundo os agentes, tanto a mãe quanto o pai estavam bastante abalados diante da situação de emergência.

Imediatamente, os policiais iniciaram as manobras de desobstrução das vias aéreas do recém-nascido. Durante o procedimento, o bebê voltou a respirar normalmente, apresentando sinais de recuperação.

Como a ambulância ainda não havia chegado ao local, os militares decidiram transportar a criança diretamente ao Hospital Universitário (HU) para avaliação médica.

No hospital, o bebê recebeu atendimento especializado e permaneceu sob observação, sem risco de morte.

A rápida ação dos policiais foi fundamental para garantir o salvamento da criança.

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