24 de junho de 2026
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BANDIDOS ARMADOS

GM recupera 'Ninja 500' roubada em Jundiaí, avaliada em R$ 40 mil

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os agentes localizaram a moto em uma área de mata
Os agentes localizaram a moto em uma área de mata

Uma motocicleta Kawasaki Ninja 500 - avaliada em cerca de R$ 40 mil -, roubada por criminosos armados na região do lago do Vale Azul, no bairro Caxambu, em Jundiaí, na última quinta-feira, foi recuperada nesta segunda-feira (22) por guardas municipais da Divisão de Operações com Cães.

A motocicleta vinha sendo monitorada desde que surgiram informações indicando que o veículo estaria circulando pela região do Jardim Novo Horizonte (Varjão) logo após o roubo, ocorrido na última quinta-feira. Com base nas denúncias e levantamentos realizados pela corporação, equipes intensificaram o patrulhamento na área e iniciaram buscas em pontos estratégicos.

Durante as diligências, os agentes localizaram a motocicleta abandonada em uma área de mata. Nenhum bandido foi encontrado no local.

A vítima foi comunicada sobre a localização da motocicleta e compareceu à deegacia para reaver o bem.

O caso segue sob investigação para identificar os responsáveis pelo roubo e pelo abandono do veículo.

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