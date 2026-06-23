Uma motocicleta Kawasaki Ninja 500 - avaliada em cerca de R$ 40 mil -, roubada por criminosos armados na região do lago do Vale Azul, no bairro Caxambu, em Jundiaí, na última quinta-feira, foi recuperada nesta segunda-feira (22) por guardas municipais da Divisão de Operações com Cães.

A motocicleta vinha sendo monitorada desde que surgiram informações indicando que o veículo estaria circulando pela região do Jardim Novo Horizonte (Varjão) logo após o roubo, ocorrido na última quinta-feira. Com base nas denúncias e levantamentos realizados pela corporação, equipes intensificaram o patrulhamento na área e iniciaram buscas em pontos estratégicos.

Durante as diligências, os agentes localizaram a motocicleta abandonada em uma área de mata. Nenhum bandido foi encontrado no local.