O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí promove, na próxima quinta-feira (25), um processo seletivo para o preenchimento de 100 vagas de Operador de Logística I. A ação é realizada em parceria com a Suporte Recursos Humanos Ltda. (Latina Group).

As vagas não exigem experiência profissional, sendo uma oportunidade para quem busca ingressar no mercado de trabalho. Podem participar homens e mulheres, com idade entre 18 e 55 anos, ensino fundamental completo e residência em Jundiaí ou Várzea Paulista.

Os contratados atuarão em Cabreúva (SP), realizando atividades relacionadas ao recebimento, armazenamento, organização, separação e etiquetagem de materiais e produtos. O salário é de R$ 2.107,28, além de benefícios como refeição no local e vale-transporte ou fretado, sem desconto em folha. Os interessados devem comparecer ao CIC Jundiaí com currículo atualizado, RG, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho.