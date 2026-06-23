Em um final de semana agitado em Itupeva, mais de 200 jovens foram capacitados pela equipe do Projeto Água Viva e marcaram presença nos dois eventos para a promoção e o fomento da Educação Ambiental sob a perspectiva de recursos hídricos. As atividades fazem parte dos objetivos do projeto para a criação de grupos de “guardiões cidadãos” em defesa e proteção das águas do município.

Na sexta-feira (19), todas as cinco turmas do 5° Ano da Cemeb Victória Cômodo Raymundo Fernandes participaram do workshop prático com a coleta e análise das águas do Córrego da Lagoa, curso hídrico que corre ao lado da escola. Mais de 100 alunos tiveram a oportunidade de conhecer o kit de análise de qualidade da água e presenciaram a medição de alguns parâmetros físicos e químicos, como o pH (acidez), sedimentos (turbidez), presença de mata ciliar, temperatura, nitrito (esgoto doméstico), fosfato (agrotóxico), odor, entre outros.