24 de junho de 2026
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EM ITUPEVA

Projeto Água Viva faz capacitação ambiental para 200 crianças

Por Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
A iniciativa também tem como objetivo ampliar a capacidade de prevenção e adaptação às mudanças climáticas por meio dos processos de educação ambiental
A iniciativa também tem como objetivo ampliar a capacidade de prevenção e adaptação às mudanças climáticas por meio dos processos de educação ambiental

Em um final de semana agitado em Itupeva, mais de 200 jovens foram capacitados pela equipe do Projeto Água Viva e marcaram presença nos dois eventos para a promoção e o fomento da Educação Ambiental sob a perspectiva de recursos hídricos. As atividades fazem parte dos objetivos do projeto para a criação de grupos de “guardiões cidadãos” em defesa e proteção das águas do município.

Na sexta-feira (19), todas as cinco turmas do 5° Ano da Cemeb Victória Cômodo Raymundo Fernandes participaram do workshop prático com a coleta e análise das águas do Córrego da Lagoa, curso hídrico que corre ao lado da escola. Mais de 100 alunos tiveram a oportunidade de conhecer o kit de análise de qualidade da água e presenciaram a medição de alguns parâmetros físicos e químicos, como o pH (acidez), sedimentos (turbidez), presença de mata ciliar, temperatura, nitrito (esgoto doméstico), fosfato (agrotóxico), odor, entre outros.

Já no sábado (20) foi a vez do Grupo Escoteiro Itupeva, com a presença de cerca de 100 jovens de todos os ramos do Movimento Escoteiro (Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro) às margens do Lago da Vila Turística. A atividade foi o primeiro contato entre o Grupo e o Projeto Água Viva, sendo parte do Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica (MutEco), que consiste na promoção de diversas ações para estimular a conscientização ecológica e o cuidado com o Meio Ambiente.

“Logo de início já achei o Projeto maravilhoso, pois além da análise das águas da cidade de Itupeva, também tivemos a palestra de conscientização da importância da água, das diferentes características da água; o porquê elas mudam tais características conforme solo, rocha, etc. Todos gostaram do evento e ainda mais da parte prática”, ressalta Mônica Santo de Lima, Diretora-presidente do Grupo Escoteiro Itupeva.

Além da participação no MutEco, o grupo também trabalha a Educação Ambiental com o oferecimento de especialidades do tema, incluindo palestras e ações em seu cronograma anual, como limpeza de espaços públicos, parques e o entorno do Rio Jundiaí.

O Projeto Água Viva é uma iniciativa do Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada (Coati), em parceria com a Prefeitura de Itupeva e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e visa criar um impacto duradouro em Itupeva, promovendo a conscientização ambiental e fornecendo ferramentas práticas para o monitoramento contínuo da qualidade da água. A iniciativa também tem como objetivo ampliar a capacidade de prevenção e adaptação às mudanças climáticas por meio dos processos de educação ambiental e ações de cidadania, com o efetivo envolvimento da comunidade e permanente avaliação da qualidade ambiental e dos recursos hídricos no município; promover a conscientização sobre a importância da qualidade da água para a saúde e o meio ambiente; capacitar participantes para realizar o monitoramento da qualidade ambiental e das águas; identificar possíveis fontes de contaminação e propor soluções sustentáveis para a comunidade; e criar um banco de dados comunitário sobre a qualidade das águas do município.

Coati
Fundado em 1º de agosto de 1992 em Jundiaí, o Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada (Coati), atua em defesa do meio ambiente e da vida em todas as suas formas. A organização, declarada de Utilidade Pública Municipal em 2015 pela Lei nº 8384/2015, nasceu inspirada pelo espírito da ECO 92 e desde então promove ações de educação ambiental, preservação da biodiversidade e mobilização social, com atuações em diversas áreas como a Mata Atlântica (Serra do Japi e Juréia/Itatins); gestão de resíduos e poluição do ar; arborização urbana; recursos hídricos; denúncias contra agressões ambientais; e participação em conselhos municipais. Iniciativas que unem conhecimento, cultura e engajamento comunitário e, assim, o Coati segue transformando consciência em atitude — por um planeta mais equilibrado e sustentável.

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