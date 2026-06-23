Em um final de semana agitado em Itupeva, mais de 200 jovens foram capacitados pela equipe do Projeto Água Viva e marcaram presença nos dois eventos para a promoção e o fomento da Educação Ambiental sob a perspectiva de recursos hídricos. As atividades fazem parte dos objetivos do projeto para a criação de grupos de “guardiões cidadãos” em defesa e proteção das águas do município.
Na sexta-feira (19), todas as cinco turmas do 5° Ano da Cemeb Victória Cômodo Raymundo Fernandes participaram do workshop prático com a coleta e análise das águas do Córrego da Lagoa, curso hídrico que corre ao lado da escola. Mais de 100 alunos tiveram a oportunidade de conhecer o kit de análise de qualidade da água e presenciaram a medição de alguns parâmetros físicos e químicos, como o pH (acidez), sedimentos (turbidez), presença de mata ciliar, temperatura, nitrito (esgoto doméstico), fosfato (agrotóxico), odor, entre outros.
Já no sábado (20) foi a vez do Grupo Escoteiro Itupeva, com a presença de cerca de 100 jovens de todos os ramos do Movimento Escoteiro (Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro) às margens do Lago da Vila Turística. A atividade foi o primeiro contato entre o Grupo e o Projeto Água Viva, sendo parte do Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica (MutEco), que consiste na promoção de diversas ações para estimular a conscientização ecológica e o cuidado com o Meio Ambiente.
“Logo de início já achei o Projeto maravilhoso, pois além da análise das águas da cidade de Itupeva, também tivemos a palestra de conscientização da importância da água, das diferentes características da água; o porquê elas mudam tais características conforme solo, rocha, etc. Todos gostaram do evento e ainda mais da parte prática”, ressalta Mônica Santo de Lima, Diretora-presidente do Grupo Escoteiro Itupeva.
Além da participação no MutEco, o grupo também trabalha a Educação Ambiental com o oferecimento de especialidades do tema, incluindo palestras e ações em seu cronograma anual, como limpeza de espaços públicos, parques e o entorno do Rio Jundiaí.
O Projeto Água Viva é uma iniciativa do Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada (Coati), em parceria com a Prefeitura de Itupeva e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e visa criar um impacto duradouro em Itupeva, promovendo a conscientização ambiental e fornecendo ferramentas práticas para o monitoramento contínuo da qualidade da água. A iniciativa também tem como objetivo ampliar a capacidade de prevenção e adaptação às mudanças climáticas por meio dos processos de educação ambiental e ações de cidadania, com o efetivo envolvimento da comunidade e permanente avaliação da qualidade ambiental e dos recursos hídricos no município; promover a conscientização sobre a importância da qualidade da água para a saúde e o meio ambiente; capacitar participantes para realizar o monitoramento da qualidade ambiental e das águas; identificar possíveis fontes de contaminação e propor soluções sustentáveis para a comunidade; e criar um banco de dados comunitário sobre a qualidade das águas do município.
Coati
Fundado em 1º de agosto de 1992 em Jundiaí, o Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada (Coati), atua em defesa do meio ambiente e da vida em todas as suas formas. A organização, declarada de Utilidade Pública Municipal em 2015 pela Lei nº 8384/2015, nasceu inspirada pelo espírito da ECO 92 e desde então promove ações de educação ambiental, preservação da biodiversidade e mobilização social, com atuações em diversas áreas como a Mata Atlântica (Serra do Japi e Juréia/Itatins); gestão de resíduos e poluição do ar; arborização urbana; recursos hídricos; denúncias contra agressões ambientais; e participação em conselhos municipais. Iniciativas que unem conhecimento, cultura e engajamento comunitário e, assim, o Coati segue transformando consciência em atitude — por um planeta mais equilibrado e sustentável.