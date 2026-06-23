Um homem que responde a diversos processos por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático na noite desta segunda-feira (22), no Jardim São Camilo, em Jundiaí. O mandado de prisão contra ele havia sido expedido pela Justiça cerca de duas horas antes da abordagem.

Os guardas Zarantonello, F. Santos e Fialho realizavam patrulhamento quando perceberam a atitude suspeita de um homem que, ao notar a aproximação da viatura, colocou o capuz da blusa e tentou se esconder atrás de uma árvore. Diante da situação, os agentes realizaram a abordagem e iniciaram a averiguação de seus dados pessoais.

Abordado, ele não demostrou surpresa, sabendo que possivelmente estaria sendo procurado por vários crimes, de processos diversos. "Por qual dos crimes estou sendo procurado?", questionou ele.