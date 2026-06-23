Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (22), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. A prisão foi realizada por policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão. Questionado, o homem afirmou que atuava na venda de entorpecentes e que recebia R$ 150 por cada "mula" comercializada, que saquinhos contendo determinada quantidade de drogas prontas para a venda.

Os policiais faziam patrulhamento pela rua Oito quando perceberam a atitude suspeita de um homem que, ao notar a aproximação da viatura, correu para o interior de um bar na tentativa de evitar a abordagem.

Os agentes acompanharam o suspeito e realizaram a abordagem no estabelecimento. Durante a revista, foram encontradas diversas porções de cocaína, maconha e crack, além de um aparelho celular e R$ 310 em dinheiro.