Equipes da Defesa Civil realizaram nesta segunda-feira (22) uma vistoria na fábrica onde houve uma explosão na madrugada de sábado (20), no bairro da Mina, em Itupeva. Segundo informações, a ‘nuvem de fogo’ foi provocada por uma reação química entre dois produtos que estavam em concentrações acima do limite indicado.

A reação causou excesso de pressão em um reator e ativou a válvula de segurança. A fumaça e a ‘nuvem de fogo’, vistas e flagradas por moradores no céu da cidade, foram provocadas pelo calor liberado para o alto. Não houve feridos.

Em nota, a fábrica especializada na produção e comercialização de aditivos para processamento de termoplásticos e termofixos, informou que a situação foi provocada por falha técnica e garantiu que não houve danos de grande monta na estrutura e a produção na empresa não foi afetada..