A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Itatiba realiza no sábado (27) uma ação especial de vacinação contra a gripe no Centro de Atenção à Criança (CAC). As doses da vacina estarão disponíveis para toda a população a partir dos seis meses de idade, das 9h às 13h.

A iniciativa visa ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população à vacina, especialmente para quem não consegue comparecer às unidades de saúde durante a semana. O CAC está localizado na rua Quintino Bocaiúva, 404, no Centro, próximo à Praça da Bandeira.

Mais de 12 mil doses aplicadas

Até a última sexta-feira (19), Itatiba aplicou 12.300 doses da vacina contra a influenza desde o início da campanha, em março, alcançando 41% de cobertura entre os grupos prioritários.

Vacina durante a semana