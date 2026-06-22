24 de junho de 2026
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AÇÃO ESPECIAL

CAC de Itatiba terá vacinação contra gripe no sábado (27)

Por Da redação | Prefeitura de Itatiba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Itatiba
Imunização contra a influenza será oferecida para toda a população, das 9h às 13h, no CAC
Imunização contra a influenza será oferecida para toda a população, das 9h às 13h, no CAC

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Itatiba realiza no sábado (27) uma ação especial de vacinação contra a gripe no Centro de Atenção à Criança (CAC). As doses da vacina estarão disponíveis para toda a população a partir dos seis meses de idade, das 9h às 13h.

A iniciativa visa ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população à vacina, especialmente para quem não consegue comparecer às unidades de saúde durante a semana. O CAC está localizado na rua Quintino Bocaiúva, 404, no Centro, próximo à Praça da Bandeira.

Mais de 12 mil doses aplicadas

Até a última sexta-feira (19), Itatiba aplicou 12.300 doses da vacina contra a influenza desde o início da campanha, em março, alcançando 41% de cobertura entre os grupos prioritários.

Vacina durante a semana

A vacina contra a gripe continua disponível regularmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Postos de Estratégia Saúde da Família de Itatiba de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para receber a dose, adultos devem apresentar um documento com foto. Já no caso de bebês e crianças, é necessário levar a carteira de vacinação.

A Secretaria reforça que a vacina é segura, gratuita e protege contra os principais tipos de vírus da gripe em circulação. Além de prevenir a doença, a imunização contribui para reduzir internações e casos graves relacionados às síndromes respiratórias.

 

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