Um homem foi preso pela equipe Tático Motos da Guarda Municipal de Jundiaí por direção perigosa nesta segunda-feira (22) ao invadir semáforo vermelho e empinar a moto que pilotava, sem possuir carteira de habilitação.

De acordo com a GM, o homem conduzia a motocicleta sem placa e quando recebeu ordem de parada ele acelerou o veículo em tentativa de fuga, subiu na calçada em meio aos pedestres, e buscou abrigo em uma loja onde trabalha.

Ao abordá-lo, os guardas constataram que ele não tem CNH e que a moto, que nunca chegou a receber placa, tem mandado de busca e apreensão em aberto e chegou a ser apreendida em novembro do ano passado.