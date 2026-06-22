24 de junho de 2026
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VELOZES E FURIOSOS

GM prende condutor de moto após tentativa de fuga frustrada

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O homem não tinha CNH, a moto sem placa tinha mandado de busca e apreensão em aberto e já havia sido apreendida
O homem não tinha CNH, a moto sem placa tinha mandado de busca e apreensão em aberto e já havia sido apreendida

Um homem foi preso pela equipe Tático Motos da Guarda Municipal de Jundiaí por direção perigosa nesta segunda-feira (22) ao invadir semáforo vermelho e empinar a moto que pilotava, sem possuir carteira de habilitação.

De acordo com a GM, o homem conduzia a motocicleta sem placa e quando recebeu ordem de parada ele acelerou o veículo em tentativa de fuga, subiu na calçada em meio aos pedestres, e buscou abrigo em uma loja onde trabalha.

Ao abordá-lo, os guardas constataram que ele não tem CNH e que a moto, que nunca chegou a receber placa, tem mandado de busca e apreensão em aberto e chegou a ser apreendida em novembro do ano passado.

Diante dos fatos, o homem foi preso por direção perigosa, desobediência, condução sem CNH e por colocar em risco a vida de pedestres. Um agente de trânsito compareceu ao local da abordagem para realização dos procedimentos administrativos, aplicação de multas cabíveis e recolhimento da motocicleta.

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