A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu um homem nesta segunda-feira (22) por suspeita de tráfico de drogas, na região da Vila Comercial. Com ele foram apreendidas drogas, dinheiro e rádios comunicadores.

Segundo os guardas Zarantonello, F. Santos e Fialho do Apoio Tático, eles estavam em patrulhamento pelo local quando avistaram um grupo de pessoas que percebeu a presença da viatura e correu gritando “moio, a guarda tá vindo”.

Os guardas desceram da viatura e avistaram, por meio de uma porta entreaberta, um homem sentado em um sofá que escondeu algo embaixo das pernas. Segundo a equipe, ao ser abordado ele entregou uma mochila contendo drogas, dinheiro e um rádio comunicador. Ainda de acordo com os GMs, mais drogas foram encontradas no bolso do suspeito durante a revista pessoal.