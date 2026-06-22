A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu um homem nesta segunda-feira (22) por suspeita de tráfico de drogas, na região da Vila Comercial. Com ele foram apreendidas drogas, dinheiro e rádios comunicadores.
Segundo os guardas Zarantonello, F. Santos e Fialho do Apoio Tático, eles estavam em patrulhamento pelo local quando avistaram um grupo de pessoas que percebeu a presença da viatura e correu gritando “moio, a guarda tá vindo”.
Os guardas desceram da viatura e avistaram, por meio de uma porta entreaberta, um homem sentado em um sofá que escondeu algo embaixo das pernas. Segundo a equipe, ao ser abordado ele entregou uma mochila contendo drogas, dinheiro e um rádio comunicador. Ainda de acordo com os GMs, mais drogas foram encontradas no bolso do suspeito durante a revista pessoal.
Aos guardas, o suspeito disse que morava na casa há uma semana. A Equipe da Divisão de Operações com Cães foi acionada para revista na residência e o cão encontrou mais rádios comunicadores no imóvel.
Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e foi levado à Central de Flagrantes de Jundiaí, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Em apoio à ocorrência, participou a equipe de Apoio Tático composta pelos guardas Honório, Aparecido e Nabor, do Patrulhamento Comunitário, Pierre e Pereira, e da Equipe da Divisão com Cães, Ícaro, de Castro e K9 Foxy.