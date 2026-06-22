A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) prorrogou os prazos de inscrições para os processos seletivos de professores. Para a seleção da educação básica, os candidatos têm até quinta-feira (25) para finalizar o cadastro (CLICA AQUI). A prova objetiva está agendada para 16 de agosto. Os aprovados terão aulas atribuídas a partir do ano letivo de 2027.

Para interessados em dar aulas em classes do itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio, as inscrições seguem abertas até sexta-feira (26) (CLICA AQUI). As provas objetivas e discursivas estão marcadas para 23 de agosto.

Dois concursos em andamento

Estão em andamento dois concursos para a rede estadual: um para candidatos a vagas em classes do Ensino Fundamental - anos iniciais e anos finais - e Ensino Médio e outro exclusivo para turmas do Ensino Médio técnico.