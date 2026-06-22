A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) prorrogou os prazos de inscrições para os processos seletivos de professores. Para a seleção da educação básica, os candidatos têm até quinta-feira (25) para finalizar o cadastro (CLICA AQUI). A prova objetiva está agendada para 16 de agosto. Os aprovados terão aulas atribuídas a partir do ano letivo de 2027.
Para interessados em dar aulas em classes do itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio, as inscrições seguem abertas até sexta-feira (26) (CLICA AQUI). As provas objetivas e discursivas estão marcadas para 23 de agosto.
Dois concursos em andamento
Estão em andamento dois concursos para a rede estadual: um para candidatos a vagas em classes do Ensino Fundamental - anos iniciais e anos finais - e Ensino Médio e outro exclusivo para turmas do Ensino Médio técnico.
Para os dois processos seletivos, há vagas na capital, região metropolitana, interior e litoral paulista. A taxa de inscrição é de R$ 60 para cada concurso.
Podem concorrer às vagas dos anos iniciais do Fundamental profissionais com diploma de curso normal superior, de licenciatura em pedagogia, de habilitação específica para o magistério, de licenciatura em educação do campo ou do programa especial de formação pedagógica superior.
Para os anos finais do Fundamental e Médio, os interessados devem comprovar diploma de licenciatura plena em componentes da matriz curricular do Estado de São Paulo.
A seleção é voltada a profissionais com formação em cursos de licenciatura, bacharelado ou tecnólogos, além de especialistas com notório saber e técnicos com experiência comprovada, conforme critérios estabelecidos na Deliberação CEE nº 207/2022.
Horas trabalhadas e remuneração
Na rede estadual paulista a remuneração para jornada de 40 horas semanais é de R$ 5.565,00. Os docentes que atuam em unidades do Programa Ensino Integral estão vinculados ao regime de dedicação exclusiva e têm direito à gratificação no valor de R$ 2.120,00.
A contratação é por tempo determinado. Uma vez contratado, o docente poderá permanecer vinculado à Seduc-SP por um período de até três anos.