A Feira dos Países segue no Maxi Shopping Jundiaí até domingo (28). O evento tem edição especial em homenagem ao continente africano e reúne cultura, gastronomia, artesanato e produtos típicos de diferentes países, aproximando o público da diversidade e da riqueza cultural africana.

A feira é realizada na Praça das Carpas. Nesta edição, a feira conta com expositores que representam quatro países do continente africano: Marrocos, Egito, Senegal e Quênia. Além deles, o evento também traz dois estandes do Brasil, complementando a experiência dos visitantes com produtos nacionais.

A maior parte dos expositores é ligada ao continente africano, reforçando a proposta desta edição: valorizar tradições, sabores, cores e histórias que fazem parte da identidade de diferentes povos africanos.