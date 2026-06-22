24 de junho de 2026
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MAXI SHOPPING

Continente africano é homenageado na Feira dos Países 

Por Da redação | Maxi Shopping
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Maxi Shopping
Marrocos, Egito, Senegal e Quênia são os países africanos representados na feira
Marrocos, Egito, Senegal e Quênia são os países africanos representados na feira

A Feira dos Países segue no Maxi Shopping Jundiaí até domingo (28). O evento tem edição especial em homenagem ao continente africano e reúne cultura, gastronomia, artesanato e produtos típicos de diferentes países, aproximando o público da diversidade e da riqueza cultural africana.

A feira é realizada na Praça das Carpas. Nesta edição, a feira conta com expositores que representam quatro países do continente africano: Marrocos, Egito, Senegal e Quênia. Além deles, o evento também traz dois estandes do Brasil, complementando a experiência dos visitantes com produtos nacionais.

A maior parte dos expositores é ligada ao continente africano, reforçando a proposta desta edição: valorizar tradições, sabores, cores e histórias que fazem parte da identidade de diferentes povos africanos.

A entrada é gratuita e a feira funciona todos os dias, acompanhando os horários do shopping.

Serviço

Feira dos Países
Data: até 28/06
Tema da edição: Homenagem ao continente africano
Local: Praça das Carpas, Maxi Shopping Jundiaí
Países representados: Marrocos, Egito, Senegal e Quênia, além de estandes do Brasil
Funcionamento: todos os dias, acompanhando os horários do shopping
Entrada gratuita!

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