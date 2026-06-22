A Feira dos Países segue no Maxi Shopping Jundiaí até domingo (28). O evento tem edição especial em homenagem ao continente africano e reúne cultura, gastronomia, artesanato e produtos típicos de diferentes países, aproximando o público da diversidade e da riqueza cultural africana.
A feira é realizada na Praça das Carpas. Nesta edição, a feira conta com expositores que representam quatro países do continente africano: Marrocos, Egito, Senegal e Quênia. Além deles, o evento também traz dois estandes do Brasil, complementando a experiência dos visitantes com produtos nacionais.
A maior parte dos expositores é ligada ao continente africano, reforçando a proposta desta edição: valorizar tradições, sabores, cores e histórias que fazem parte da identidade de diferentes povos africanos.
A entrada é gratuita e a feira funciona todos os dias, acompanhando os horários do shopping.
Serviço
Feira dos Países
Data: até 28/06
Tema da edição: Homenagem ao continente africano
Local: Praça das Carpas, Maxi Shopping Jundiaí
Países representados: Marrocos, Egito, Senegal e Quênia, além de estandes do Brasil
Funcionamento: todos os dias, acompanhando os horários do shopping
Entrada gratuita!