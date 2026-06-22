O Fundo Social de Solidariedade de Cajamar realizará mais uma edição do Casamento Solidário, iniciativa que oferece a casais em situação de vulnerabilidade social a oportunidade de oficializar a união civil em uma cerimônia especial e totalmente gratuita.
Serão disponibilizadas 30 vagas para inscrição e, após análise conforme os critérios estabelecidos na Resolução FSSC nº 03/2025, 10 casais serão selecionados para participar da celebração. A cerimônia está marcada para o dia 25 de setembro de 2026, das 19h às 23h, no Lindo Sítio & Eventos, em Cajamar.
As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 3 e 7 de agosto, no Fundo Social de Solidariedade, localizado na avenida Arnaldo Rojek, nº 403, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.
Para realizar a inscrição, os casais deverão apresentar RG, CPF, comprovante de residência em nome de um dos noivos, folha resumo do CadÚnico atualizada e, se houver, comprovantes de participação em programas sociais, como Bolsa Família e Família Cajamar.
A lista dos casais selecionados será divulgada entre os dias 17 e 18 de agosto, por meio do Diário Oficial do Município.
Conforme estabelece a Resolução FSSC nº 03/2025, a realização do casamento civil exige o cumprimento das exigências legais junto ao Cartório de Registro Civil competente. A responsabilidade pela obtenção e entrega dos documentos exigidos pelo cartório é exclusivamente dos casais selecionados, que deverão providenciá-los dentro dos prazos estabelecidos.
Por esse motivo, o Fundo Social orienta os interessados a reunir a documentação necessária com antecedência, especialmente as certidões exigidas pelo cartório, que devem estar atualizadas e, em geral, emitidas há no máximo 90 dias da data do casamento.
Documentação básica exigida pelo cartório
- Para noivos solteiros:
Certidão de nascimento atualizada (emitida nos últimos 90 dias);
Documento de identidade oficial com foto;
CPF;
Comprovante de residência de ambos os noivos.
- Para noivos divorciados:
Certidão de casamento com averbação do divórcio atualizada;
Documento de identidade oficial com foto;
CPF;
Comprovante de residência.
- Para noivos viúvos:
Certidão de casamento;
Certidão de óbito do cônjuge falecido;
Documento de identidade oficial com foto;
CPF;
Comprovante de residência.