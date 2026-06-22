O Fundo Social de Solidariedade de Cajamar realizará mais uma edição do Casamento Solidário, iniciativa que oferece a casais em situação de vulnerabilidade social a oportunidade de oficializar a união civil em uma cerimônia especial e totalmente gratuita.

Serão disponibilizadas 30 vagas para inscrição e, após análise conforme os critérios estabelecidos na Resolução FSSC nº 03/2025, 10 casais serão selecionados para participar da celebração. A cerimônia está marcada para o dia 25 de setembro de 2026, das 19h às 23h, no Lindo Sítio & Eventos, em Cajamar.

As inscrições serão realizadas presencialmente entre os dias 3 e 7 de agosto, no Fundo Social de Solidariedade, localizado na avenida Arnaldo Rojek, nº 403, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.