O atacante Andryl, de 20 anos, passou mal durante o treinamento do Paulista nesta segunda-feira (22) e precisou ser encaminhado ao hospital para avaliação médica. O caso gerou preocupação entre torcedores após rumores sobre um possível infarto, mas o clube não confirmou qualquer diagnóstico.
Segundo comunicado divulgado pelo Paulista, o atleta recebeu atendimento imediato da equipe médica ainda no local da atividade. Na sequência, ele foi levado ao Hospital São Vicente de Paula, onde permanece sob cuidados médicos e passa por exames complementares.
A nota oficial informa que o jogador está sendo avaliado para uma análise mais detalhada de seu quadro clínico. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa do mal-estar nem sobre seu estado de saúde.
O clube também informou que acompanha a situação de perto e presta suporte ao atleta e aos familiares. Novas atualizações deverão ser divulgadas conforme houver informações oficiais da equipe médica.
Confira a nota divulgada pelo Paulista Futebol Clube:
“O Paulista Futebol Clube informa que, durante o treinamento desta segunda-feira (22), o atleta Andryl apresentou um mal-estar e recebeu atendimento imediato da equipe médica do clube.
O jogador foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paula e passa por avaliações e exames complementares para uma análise mais detalhada de seu quadro clínico.
O clube acompanha a situação de perto e também presta o suporte necessário ao atleta e seus familiares.
Novas informações serão divulgadas assim que houver atualização do quadro médico.”