O atacante Andryl, de 20 anos, passou mal durante o treinamento do Paulista nesta segunda-feira (22) e precisou ser encaminhado ao hospital para avaliação médica. O caso gerou preocupação entre torcedores após rumores sobre um possível infarto, mas o clube não confirmou qualquer diagnóstico.

Segundo comunicado divulgado pelo Paulista, o atleta recebeu atendimento imediato da equipe médica ainda no local da atividade. Na sequência, ele foi levado ao Hospital São Vicente de Paula, onde permanece sob cuidados médicos e passa por exames complementares.

A nota oficial informa que o jogador está sendo avaliado para uma análise mais detalhada de seu quadro clínico. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa do mal-estar nem sobre seu estado de saúde.