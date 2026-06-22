24 de junho de 2026
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PAULISTA FC

Andryl passa mal em treino e vai ao hospital

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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O atacante Andryl, de 20 anos, passou mal durante o treinamento do Paulista nesta segunda-feira (22) e precisou ser encaminhado ao hospital para avaliação médica. O caso gerou preocupação entre torcedores após rumores sobre um possível infarto, mas o clube não confirmou qualquer diagnóstico.

Segundo comunicado divulgado pelo Paulista, o atleta recebeu atendimento imediato da equipe médica ainda no local da atividade. Na sequência, ele foi levado ao Hospital São Vicente de Paula, onde permanece sob cuidados médicos e passa por exames complementares.

A nota oficial informa que o jogador está sendo avaliado para uma análise mais detalhada de seu quadro clínico. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa do mal-estar nem sobre seu estado de saúde.

O clube também informou que acompanha a situação de perto e presta suporte ao atleta e aos familiares. Novas atualizações deverão ser divulgadas conforme houver informações oficiais da equipe médica.

Confira a nota divulgada pelo Paulista Futebol Clube:

“O Paulista Futebol Clube informa que, durante o treinamento desta segunda-feira (22), o atleta Andryl apresentou um mal-estar e recebeu atendimento imediato da equipe médica do clube.

O jogador foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paula e passa por avaliações e exames complementares para uma análise mais detalhada de seu quadro clínico.

O clube acompanha a situação de perto e também presta o suporte necessário ao atleta e seus familiares.

Novas informações serão divulgadas assim que houver atualização do quadro médico.”

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