O Time Jundiaí teve desempenho de destaque no Campeonato Paulista Petiz de Natação, realizado entre os dias 19 e 21 de junho, em Limeira. A competição reuniu atletas de 10 a 12 anos de todo o estado, e a equipe jundiaiense encerrou a participação com quatro campeões paulistas, além de diversas medalhas e colocações entre os oito melhores de cada prova.
Entre os principais resultados, Catarina Di Fiore conquistou os títulos dos 100 metros livre e 100 metros medley, além da medalha de prata nos 100 metros borboleta. Enzo Zanchin também brilhou ao vencer as provas dos 200 e 400 metros livre. Já Lívia Quintino garantiu o ouro nos 400 metros livre e o bronze nos 800 metros livre.
Outro destaque foi Ana Lu Gomes, campeã dos 200 metros livre, vice-campeã nos 400 metros livre e terceira colocada nos 100 metros livre. A equipe ainda contou com boas participações de Matheus Salles, oitavo colocado nos 50 metros livre, e de Manuela Beccari, sexta colocada nos 200 metros medley e oitava nos 50 metros livre.
No revezamento 4x50 metros livre petiz 1 feminino, o Time Jundiaí conquistou a medalha de prata com a equipe formada por Sophia Brito, Gabriela Miranda, Ana Lu Gomes e Catarina Di Fiore. O resultado reforçou a consistência do grupo ao longo da competição.
A delegação foi comandada pelos treinadores André Schunck e Ticiane Baccaglini. Com os resultados obtidos em Limeira, o Time Jundiaí confirmou sua força nas categorias de base da natação paulista e voltou para casa com importantes conquistas estaduais.