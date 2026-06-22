24 de junho de 2026
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NO PRÓPRIO MUNICÍPIO

A partir de julho, Cajamar entregará medicamentos de alto custo

Por Redação | Prefeitura de Cajamar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Cajamar
Pacientes que hoje precisam ir até Franco da Rocha poderão retirar os medicamentos nas Farmácias 24 Horas de Cajamar
Pacientes que hoje precisam ir até Franco da Rocha poderão retirar os medicamentos nas Farmácias 24 Horas de Cajamar

A partir de 1º de julho, os moradores de Cajamar que utilizam medicamentos de alto custo não precisarão mais se deslocar até Franco da Rocha para fazer a retirada. Os medicamentos passarão a ser entregues nas Farmácias 24 Horas do município, facilitando o acesso ao tratamento e trazendo mais comodidade aos pacientes.

O atendimento será realizado de acordo com a unidade de saúde de referência de cada morador. Pacientes atendidos pelas unidades do Polvilho, Guaturinho, Manoel Inácio, Belo Planalto e Portal dos Ipês retirarão os medicamentos na Farmácia 24 Horas do Polvilho. Já os pacientes vinculados às unidades de Jordanésia, Parque São Roberto, Maria Luiza, Cajamar Centro, São Benedito (Km 43) e Ponunduva serão atendidos na Farmácia 24 Horas de Jordanésia.

Para receber os medicamentos, será necessário realizar uma validação cadastral junto ao Governo do Estado de São Paulo. As equipes das Farmácias 24 Horas estarão preparadas para orientar os pacientes sobre a documentação necessária e auxiliar durante todo o processo.

A mudança vale apenas para os medicamentos de alto custo que atualmente são retirados em Franco da Rocha. Dietas enterais, dietas parenterais e medicamentos fornecidos em outras localidades continuam seguindo os procedimentos já existentes.

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