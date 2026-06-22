Na quinta-feira (18), a Prefeitura de Várzea Paulista lançou oficialmente seu primeiro Programa Municipal de Habitação, que viabilizará 500 unidades habitacionais do programa federal Minha Casa, Minha Vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal, na Região Leste da cidade. Com a iniciativa, a administração municipal dá continuidade ao programa “A casa é sua, o sonho é nosso”. A solenidade foi realizada no Hotel Orquídea Express Inn.

A prefeitura concederá diversos incentivos tributários para tornar os valores ainda mais viáveis para os varzinos que cumprirem os requisitos legais e socioeconômicos do programa federal. Além do financiamento com taxas acessíveis, os contemplados terão descontos que poderão chegar a R$ 50 mil por unidade, por meio de medidas municipais como a isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e incentivos à construtora que firmou a parceria público-privada com a prefeitura.

Até o dia 3 de julho, os munícipes interessados poderão fazer sua Manifestação de Interesse. O trâmite tem como objetivo identificar e cadastrar os interessados que atendam aos critérios do programa, para que a prefeitura conheça a demanda habitacional existente.