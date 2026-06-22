Mais de 9,5 quilos de drogas foram apreendidos por policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM), da 1ª Companhia do 49º Batalhão, neste domingo (21), em uma casa abandonada localizada em um conjunto habitacional desocupado no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí. Ninguém foi preso.

Os policiais realizavam patrulhamento pela rua Tambaú quando avistaram dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da equipe, ambos correram em direções diferentes. Um deles foi alcançado e detido.

Durante a abordagem, o suspeito admitiu atuar como "olheiro" para traficantes, monitorando a movimentação policial e repassando informações ao grupo criminoso.