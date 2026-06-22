Mais de 9,5 quilos de drogas foram apreendidos por policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM), da 1ª Companhia do 49º Batalhão, neste domingo (21), em uma casa abandonada localizada em um conjunto habitacional desocupado no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí. Ninguém foi preso.
Os policiais realizavam patrulhamento pela rua Tambaú quando avistaram dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da equipe, ambos correram em direções diferentes. Um deles foi alcançado e detido.
Durante a abordagem, o suspeito admitiu atuar como "olheiro" para traficantes, monitorando a movimentação policial e repassando informações ao grupo criminoso.
Enquanto a ocorrência era atendida, os policiais voltaram a visualizar o segundo suspeito, que pulava o muro de uma das moradias do conjunto habitacional. Foi iniciada uma nova tentativa de abordagem, mas o homem conseguiu fugir após atravessar diversos imóveis.
Durante as buscas realizadas em uma das casas abandonadas, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes. Foram apreendidos cerca de 7,3 quilos de maconha, além de porções de cocaína, crack e lança-perfume.
Também foram localizados um aparelho celular, quatro rádios comunicadores, uma balança de precisão e diversos materiais utilizados para o fracionamento e embalagem das drogas.
Todo o material foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a apreensão foi formalizada.
O homem detido como olheiro foi ouvido pela autoridade policial, indiciado por infração prevista na Lei de Drogas e liberado para responder ao procedimento em liberdade.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pelo armazenamento e distribuição dos entorpecentes na região.