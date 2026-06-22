24 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FLAGRANTE

GM acaba com festa em adega e prende suspeito de tráfico

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os GMs detiveram duas pessoas na festa
Os GMs detiveram duas pessoas na festa

Guardas municipais acabaram com uma festa realizada em uma adega no bairro Vilarejo, em Cabreúva, durante uma operação realizada neste final de semana. Duas pessoas foram detidas e uma delas acabou presa em flagrante.

De acordo com a Guarda Municipal, o evento ocorria sem a devida autorização dos órgãos competentes. Além disso, a concentração de pessoas estava causando transtornos na região, com aglomeração em via pública e obstrução do trânsito local.

Segundo apurado, o local já é conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas, o que também motivou a fiscalização por parte das equipes de segurança.

Durante a ação, os guardas abordaram diversas pessoas e detiveram dois suspeitos. Um deles foi flagrado com entorpecentes e acabou autuado por tráfico de drogas. O outro teria fornecido nome falso aos agentes na tentativa de ocultar sua verdadeira identidade e esconder o descumprimento de uma medida judicial.

Os dois foram conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência. Após análise dos fatos, a autoridade policial ratificou apenas a prisão em flagrante do suspeito de tráfico de drogas. O segundo detido foi ouvido e liberado.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários