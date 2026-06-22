Guardas municipais acabaram com uma festa realizada em uma adega no bairro Vilarejo, em Cabreúva, durante uma operação realizada neste final de semana. Duas pessoas foram detidas e uma delas acabou presa em flagrante.
De acordo com a Guarda Municipal, o evento ocorria sem a devida autorização dos órgãos competentes. Além disso, a concentração de pessoas estava causando transtornos na região, com aglomeração em via pública e obstrução do trânsito local.
Segundo apurado, o local já é conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas, o que também motivou a fiscalização por parte das equipes de segurança.
Durante a ação, os guardas abordaram diversas pessoas e detiveram dois suspeitos. Um deles foi flagrado com entorpecentes e acabou autuado por tráfico de drogas. O outro teria fornecido nome falso aos agentes na tentativa de ocultar sua verdadeira identidade e esconder o descumprimento de uma medida judicial.
Os dois foram conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência. Após análise dos fatos, a autoridade policial ratificou apenas a prisão em flagrante do suspeito de tráfico de drogas. O segundo detido foi ouvido e liberado.